Smartphone-killer'n

I en børsmelding i midten av januar kunngjorde Xplora at de allerede på det tidspunktet hadde bestillinger på 51.000 enheter, som er en økning på 112 prosent i forhold til hva man solgte i hele fjorårets første kvartal.

Analytiker Petter Kongslie i Sparebank1 Markets konkluderer med at det gir solid støtte for målet om å selge 500.000 enheter i 2021. Det vil i så fall tilsvare en økning på 131 prosent fra 2020. I tillegg får man drahjelp gjennom lansering i USA og flere europeiske markeder.

Det gjenstår selvsagt å se hvordan året blir, men det er klart at når man bedret bunnlinjen med 26 millioner i fjor og salgsveksten fortsetter ufortrødent videre så bygger det seg opp forventninger om solide overskudd fremover også.

Nevnte Kongslie ligger inne med et inntjeningsestimat på 1 krone pr. aksje for 2021 og 3 kroner i 2022. Da er han noe mer defensiv i sine forventninger til de nye tjenestene Xplora skal lansere enn hva selskapet har guidet for.

I tillegg til at klokkesalget skal doble seg videre fra 500.000 enheter i 2021 til én million enheter i 2022 ligger det nemlig en trigger som kommer i løpet av året gjennom lanseringen av tjenesteplatformen.

Her har selskapet et mål om inntekter på 10 millioner euro allerede i år.

Regnskapstall Mill NOK 4.kv./20 4.kv./19 2020 2019 Driftsinntekter 109 23 200 61 Ebit 6 -21 -13 -46 Resultat før skatt 0 -23 -25 -51 Resultat etter skatt 0 -23 -25 -51

Oppkjøp

I 2020 stod salg av de fysiske klokkene for 95 prosent av omsetningen, men målet er at tjenester skal ta en stadig større bit av kaken. Det vil i så fall være positivt for aksjen da tjenestene kommer med høyere margin og er av den mer repeterende sorten.

Ettersom klokkene har telefonfunksjonalitet er det også et mobilabonnement som følger med pakken. Xplora kunngjorde torsdag kveld at de kjøper Pepcall Mobile, som har hatt eksklusiv distribusjonsavtale for Xplora i Norden, for 227 millioner kroner. Som følge av oppkjøpet blir Xplora en telekomaktør med rundt 80.000 abonnenter og får en større del av verdikjeden.

Telekomselskaper har vært en viktig distribusjonskanal for Xplora frem til nå, ettersom de er interessert i å selge telefonabonnementene som følger med.

I det europeiske markedet har Deutsche Telekom vært den viktigste partneren.

Xplora har måttet gi fra seg inntektene fra mobilabonnement, men avtalen har samtidig bidratt til at selskapet har klart å komme opp i store nok volumer raskt. Fjorårets fjerde kvartal ble et krysningspunkt i så måte da selskapet for første gang leverte en positiv fri kontantstrøm.

Gjennom bekjentskaper som har kjøpt klokken til sine barn er tilbakemeldingen at det fungerer utmerket med tanke på å utsette «kravet» om en smarttelefon, men et ankepunkt er at funksjonaliteten, grafikken og batterikapasiteten er svak.

Det skulle man tro det går relativt greit for Xplora å rette på over tid og Kirkbak sammenligner utviklingen med mobiltelefon hvor skjermoppløsningen bedret seg raskt.

Og som den norske mobilprodusenten Simonsen, som visstnok, skal ha vært verdensledende på mobiltelefoner på slutten av 80-tallet viste, så er det ikke nok å bare ha et bra produkt. Produktet skal selges og du må ha en bra forretningsmodell. Det ser Xplora ut til å ha på plass.

Petter Kongslie, analytiker SpareBank1 Markets Xplora er en industriell og demonstrert leder i markedet for smartklokker for barn med en herlig «Nespresso» forretningsmodell. Med det mener vi at salget av smartklokkene, som gjøres på en skalerbar måte gjennom partnere som Elkjøp, Amazon og Deutche Telekom med et kombinert bruttomargin bidrag på over 30 prosent, representerer den installerte basen/Nespresso kaffemaskinen. eSIM abonnement som selges med klokkene og premium plattformen med innhold fra aktører som Disney som blir lansert tidlig i andre halvår med deilige gjentakende tjenesteinntekter med kombinert 60-70 prosent bruttomarginbidrag, tilsvarer kaffekapslene i Nespresso terminologien. Og det er her det store potensialet ligger. Antall solgte enheter vokste med rundt 200 prosent i 2020 og i år ligger det an til en vekst på 130 prosent. Det gjør at vi modellerer med en inntjening pr. aksje på én krone i 2021 og tre kroner i 2022 og da har vi noe så sjeldent som et teknologiselskap som vokser tresifret men som handles til under 15 ganger inntjening i 2022 – og det på estimater som er ca. 40 prosent under hva selskapet selv forventer. På toppen av det hele demonstrerte selskapet i fjerde kvartal at modellen skalerer med både positiv Ebitda og ikke minst fri kontantstrøm. Kjøp kursmål 60 kroner. PS: SpareBank1 Markets var rådgivere i noteringen og siste emisjon.

Foto: Eivind Yggeseth