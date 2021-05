Vi mener Airthings er unikt posisjonert som en sterk B2C-spiller, med høykvalitetsprodukter samt en bredde og dybde som ingen konkurrent kan matche i dag. Fremover forventer vi at selskapet vil penetrere det betydelig større B2B-markedet med de samme produktene, kombinert med en Software-as-a-Service (SaaS) løsning som genererer abonnementsinntekter og økende inntjeningsvisibilitet. Vi tror Airthings har truffet en nerve med sine produkter, og forventer en akselererende vekst gjennom 2021, med økte Software-inntekter i salgsmiks og høyere gjentakende inntekter. Vi tror mer tid brukt hjemme under pandemien har økt bevissthet om innendørs luftkvalitet, og at B2B-segmentet skal fortsette å dra nytte av reguleringsinitiativer og økt fokus på fordelene med et sunt inneklima. Vi forventer at selskapet primært vil jage B2C- og B2B-muligheter i nåværende markeder (USA og EMEA), men tror det er god mulighet til å fortsette globalt ekspansjon i årene fremover. På våre estimater handles aksjen til fire ganger forventet topplinje i 2021. Dette er høyt for et selskap som primært har hardware i salgsmiksen på kort sikt, men godt under nordiske teknologi-aksjer som vokser i samme tempo. Dersom selskapet klarer å eksekvere på sin forretningsmodell og strategi tror vi det er rom for solid multippelekspansjon i årene fremover.

Kjøp kursmål 16,6