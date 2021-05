KAPRER FØRSTEPLASSEN?: Regjeringen er positiv, og det ligger an til at SalMar får innvilget søknaden om lokalitet for kjempemerden Smart Fish Farm til havs. Med vekst offshore ser analytikere muligheter for at SalMar kan bli mer verdt enn verdens største oppdretter, Mowi, på børs – om ti år. Illustrasjon: SalMar Ocean