Analytiker: Christian Olsen, Kepler Cheuvreux

Anbefaling: Hold

Kursmål: 30 kroner

I Kepler Cheuvreux mener vi laksemarkedet ser svært attraktivt ut flere år frem i tid. Vi mener også at landbasert kan være svært spennende dersom man beviser at teknologien er like effektiv som estimatene tilsier. Atlantic Sapphire har derimot hatt vesentlige problemer den siste tiden som gjør at vi er skeptiske til aksjen. For å ta et steg tilbake kan man se litt på utviklingen i selskapet. I mars 2021 annonserte selskapet at 500 tonn fisk var død i USA på grunn av partikkeproblemer i anlegget. I juli 2021 annonserte selskapet at 400 tonn fisk hadde dødd i Danmark. Siden dette har selskapet tapt rundt 50 millioner dollar på et halvt år, samt mistet hele sin danske oppdrettsfasilitet i en brann. Vi regner med at selskapet trenger nye 178 millioner dollar over det kommende året, sannsynligvis i en kombinasjon av gjeld og egenkapital. På grunn av kombinasjonen operasjonell og finansiell usikkerhet anbefaler vi investorer å velge klassiske oppdrettere pr. nå.