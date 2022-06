LAGERTØMMING: Detaljhandelen har kjøpt inn for mye elektronikk og må tømme lagrene om dagen, noe som gjorde at Airthings-sjef Øyvind Birkenes (t.h.) måtte senke inntektsguidingen kraftig forrige uke. Her fra signering av salgsavtale med Elkjøp med f.v. Anders Follerås (salgssjef for Europa og Asia i Airthings), Christian Nævdal ( salgssjef i Elkjøp). Foto: Iván Kverme