Hegnar: Etter valget i 2021 vil partiene konkurrere om å øke skatter og avgifter

Dette var Trygve Hegnars leder i Finansavisen fredag 6. desember 2018.

Det er blitt et par tusen færre innbyggere i de nordnorske fylkene Nordland, Troms og Finnmark de tre første kvartalene, samtidig som innbyggere i Oslo og Akershus øker med mange tusen, og dette oppfattes av lokalpolitikere i nord som «full krise» og «dette er rett og slett sjokkerende.»

Andre meldinger tyder på at det er boomlignende tilstander i Tromsø, særlig innen bygg og anlegg, og det er knapt mulig å få tak over hodet. Alt er fullt.

Man blir nesten skremt til å flytte nordover eller utenlands

Men situasjonen med et par tusen færre innbyggere er så alarmerende at redaktøren i High North News, den gamle Dagbladet-journalisten Arne O. Holm, ber om skattelettelser for å stanse nedgangen.

Det er sikkert noe man kan oppnå med skattelettelser, men det er faktisk noe som heter tiltakssone i deler av Nord-Troms og Finnmark, og innbyggerne der har allerede lavere skatt på alminnelig inntekt, lavere trinnskatt, nedskrivning av studielån og lavere el-avgift.

At Stortinget da vil gjøre Nord-Norge til et skatteparadis, tror vi ikke på.

Faktisk er det slik at opposisjonen på Stortinget planlegger så store skatteøkninger i sine alternative budsjetter, at man nesten blir skremt til å flytte nordover eller utenlands. Eller til Svalbard hvor de også har et hyggelig skatteregime.

Her er tallene: Ap vil øke skatter og avgifter med 9,7 milliarder kroner, SV vil øke med 21,3 milliarder, Rødt vil øke med 31,3 milliarder, MDG vil øke med 51 milliarder og Senterpartiet med beskjedne 2,8 milliarder kroner.

Dette er bare forsmaken på hva som kan komme etter valget i 2021. Partiene vil konkurrere om å øke skatter og avgifter.

Alle vil øke formuesskatten, og Rødt og SV vil ha 10-11 milliarder mer. Mest fra de rike, selvfølgelig.

Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum liker ikke helt å være i dette røde skatteselskapet, og sier at han planlegger regjering med Ap. Og da, sier han, «har vi tidligere erfart at når vi forhandler med Ap, har vi fått et avgiftsnivå lavere enn under dagens regjering» (Nationen).

Slagsvold Vedum tror han kan demme opp de røde kravene fordi «jeg snakker om en Sp-Ap-basert regjering.»

Både SV, Rødt og MDG er ute av bildet. Det er mulig at valget i 2021 kan ende slik, men det er ikke sannsynlig. Og uansett vil de tre partiene presse så hardt for å få økt skatter og avgifter, at budsjettallene for 2020 blir beskjedne i sammenligning.

Både Rødt og MDG kan bli spillville.

Klarer Sp og Trygve Slagsvold nå også å fremstå som skattekuttpartiet, er det vanskelig å se hvordan han kan bli tatt ned. I hans kortstokk er det bare ess for tiden. Regjeringen vil ha veibruksavgiftene opp, Sp vil ha dem ned.

“De (rødgrønne) har begrunnet en del av det ut fra klima, men det er nesten ingen effekt på klima, bare effekten å gi mer penger til statskassen,” sier Slagsvold Vedum.

Når det gjelder penger og skatter står Sp nærmere regjeringspartiene enn opposisjonspartiene.

Hva gjør Erna Solberg og Siv Jensen med det?