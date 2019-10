Utlånsreguleringer fortsatt nødvendig

DENNE UKEN satte Norges Bank opp renten. Det var den fjerde renteøkningen på ett år på til sammen 1 prosentpoeng. Det høres kanskje ikke så mye ut, men økningen har skjedd fra et lavt nivå. Hvis husholdnings låne- og innskuddsrenter også har økt med 1 prosentpoeng, vil husholdningenes renteutgifter stige med 27 prosent og disponibel inntekt reduseres med 1,2 prosent. Nå har imidlertid oppgangen i styringsrentene ikke fått fullt utslag i husholdningenes lånerenter, og oppgang i lønnsvekst, sysselsetting og pensjoner bidrar samlet sett til videre vekst i disponible realinntekter.

Kyrre Aamdal, seniorøkonom i DNB. Foto: Iván Kverme

Den for tiden solide utviklingen i norsk økonomi er grunnlaget for at stimulansene fra pengepolitikken kan dempes og rentene økes. Kapasitetsutnyttelsen er høyere enn normalt og fortsatt stigende, inflasjonen er litt over sentralbankens mål og lønnsveksten har kommet opp. Forbruksveksten har hentet seg inn etter en litt svak periode i fjor. I boligmarkedet stiger prisene med vel 2½ prosent, og husholdningenes låneetterspørsel stiger med rundt 5½ prosent. Det er lite som tyder på at renten er for høy. Riktignok har både boligprisvekst og kredittvekst avtatt den siste tiden og det er ikke sikkert at virkningene av renteøkningene har fått spille seg fullt ut i markedene.

Norges Bank sier likevel at det det ser ut til at rentene vil bli liggende på dagens nivå i lang tid. Det er nemlig utsikter til lavere vekst fremover. Dels skyldes dette at oljeinvesteringene ikke vil gi samme positive vekstbidrag neste år som i år, men også svakere vekst og lavere renter ute tynger norske renteutsikter.

ET RELATIVT LAVT rentenivå her hjemme er i stor grad et resultat av lave renter internasjonalt etter finanskrisen. Lavrentepolitikken ute, understøttet av ukonvensjonelle virkemidler, har hatt som mål å styrke husholdninger og bedrifter og unngå innstramming i finansielle vilkår som kan hindre at bedrifter og husholdninger får låne til sine investeringer. En lavrentepolitikk som øker aktivaprisene, vil nettopp bidra til å styrke de finansielle vilkårene.

For norsk økonomi har politikken hatt effekter; veksten har vært solid og arbeidsledigheten lav til tross for oljeprissjokket. Men lavrentepolitikken har også bidratt til at boligprisene har steget med 75 prosent de siste ti årene og dratt husholdningenes gjeldsandel (gjeld i forhold til disponibel inntekt) opp med med 40 prosentpoeng. Dette understreker at renten som balanserer produksjon, sysselsetting og inflasjon, ikke trenger å være den renten som stabiliserer etterspørselen etter kreditt.

Husholdningenes lånegjeld utgjør over 230 prosent av disponibel inntekt. Ifølge Norges Banks beregninger utgjør likevel husholdningenes renteutgifter kun 5,7 prosent av den disponible inntekten; godt under det langsiktige snittet på 7,2 prosent. Pengepolitikken har dermed ikke forhindret oppbyggingen av finansielle ubalanser. Med de utsiktene vi har for renteutviklingen i andre land fremover, ser det ikke ut til at pengepolitikken kan stanse en videre oppbygging av finansielle ubalanser. Andre virkemidler må tas i bruk. Finanspolitikken styres langt på vei av en handlingsregel, som heller ikke tar hensyn til en eventuell oppbygging av finansielle ubalanser. Dessuten er det neppe å forvente eller ønske at myndighetene vil føre en så stram finanspolitikk at låneetterspørselen går ned. Det ville i så fall innebære oppgang i arbeidsledigheten og nedgang i inntektene.

Endringer i boligbeskatningen er en klar kandidat. Dagens skatteregime favoriserer boliginvesteringer fremfor andre investeringer. Med en likere beskatning av boliger og andre aktiva ville etterspørselen etter boliger kunne bli dempet og gjeldsveksten falle tilsvarende. Men skattepolitikken har andre formål enn finansiell stabilitet og det har lenge vært politisk lite ønskelig å gjennomføre slike endringer. Dessuten er det ikke sikkert at det hadde vært nok.

DA GJENSTÅR reguleringer av låneatferd. Og det er nettopp det myndighetene har innført. Sommeren 2015 fastsatte Finansdepartementet en midlertidig boliglånsforskrift etter at det viste seg at retningslinjer for utlån til boligformål ikke var tilstrekkelige. Forskriften har blitt forlenget og strammet inn. Den løper ut ved årsskiftet, og Finanstilsynet har foreslått både å forlenge og stramme den ytterligere inn. I år har regjeringen også fastsatt en forskrift for forbrukslån og gjeldsregisteret har startet opp. I tillegg har bankene over de siste årene blitt pålagt å holde større kapitalreserver og likvide midler for å kunne håndtere risikoen bedre. Samlet vil slike tiltak påvirke tilbudet av kreditt og dermed også kunne påvirke veksten i boligprisene. Med et rentenivå som ser ut til å ligge i ro i flere år, kan slike reguleringer være nødvendig for å få ned gjeldsveksten.

Reguleringer er i utgangspunktet lite ønskelig. Særlig har det vært pekt på at unge mennesker får svekket sine sjanser til å komme inn i boligmarkedet. Motstykket er at unge boligkjøpere vil få tilgang til rimeligere boliger enn om utlånene ikke var regulert. Dessuten er det de som kommer sist inn i boligmarkedet, til de høyeste prisene og med størst belåningsgrad, som bærer den største risikoen ved tilbakeslag. Oppgangen i boligprisene i Norges har selvfølgelig kommet boligeierne til gode på bekostning av dem som skal inn i boligmarkedet. Vedvarende boligprisvekst, lave lånekostnader og lett tilgang på kreditt kan gi en langvarig oppgang i finansielle ubalanser, og øke formuesforskjellene. Når pengepolitikken må ta andre hensyn, vil reguleringene være et viktig virkemiddel.