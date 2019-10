Afrika behøver investeringer – og er utålmodig

«Hvis dere ikke blir hørt, må dere bryte opp dørene» svarer Sør-Afrikas finansminister Tito Mboweni til de unge entreprenørene som har utfordret ham fra salen – de krever afrikanske ledere som tar de unge mer på alvor. 1.250 gjester fra hele verden deltok nylig på World Economic Forums afrikanske regionmøte i Cape Town. Dette vil bli Afrikas århundre, sier Sør-Afrikas president Cyril Ramaphosa – men med utfordringer på veien – og kontinentets unge som drivkraft.

Rammene rundt årets forum har vært spesielle for vertsnasjonen, Sør-Afrika. Med 30 prosents arbeidsledighet har frustrasjonen gått ut over arbeidsinnvandrere fra nabolandene – med demonstrasjoner, plyndring av butikker og ti mennesker drept som trist resultat.

Verdensbanken anslår at mellom 10 og 20 millioner nye arbeidsplasser må skapes hvert år i afrikanske land for å holde følge med den demografiske utviklingen på kontinentet – og da vil mye av jobbskapingen måtte skje av unge, innovative krefter som tar saken i egne hender. Hva vil prege verdens yngste kontinent i tiden fremover? Vi vil her trekke frem noen hovedtrekk.

1. Afrikas befolkningsutvikling. Hvorvidt du ser på det som en mulighet eller utfordring – ingen andre verdensdeler har en så ung gjennomsnittsalder som Afrika. Innen 2040 vil kontinentet ha den høyeste andel mennesker i arbeidsproduktiv alder. Unge mennesker bidrar til innovasjon – og entreprenørkraften er sterk, selv om økosystemet rundt ikke alltid er det samme.

Tilgangen på rimeligere arbeidskraft vil gjøre kontinentet mer attraktivt for investorer i årene som kommer. Et eksempel på det er kinesiske selskaper som har flyttet tekstilfabrikker til store industriparker i Etiopia – eller Volkswagen som setter sammen biler i Rwanda og senere i år bygger fabrikk i Ghana.

Verdens nest største handelsavtale – etter WTO – er nå signert av 54 land og ratifisert av 27 land

2. Et felles marked for hele kontinentet. Verdens nest største handelsavtale – etter WTO – er nå signert av 54 land og ratifisert av 27 land. For et kontinent som kun handler 15 prosent intrakontinentalt (i motsetning til 60 prosent med Europa) vil færre barrierer mellom landene skape et større marked som også vil gjøre det enklere å tiltrekke seg utenlandske investeringer. «Dette vil representere den største muligheten for vårt kontinents økonomi», uttalte president Cyril Ramaphosa denne uken.

3. Viktige indikatorer peker i riktig retning. Det er færre konflikter, bedre styresett og mer demokrati. Sudanere demonstrerte til president Al-Bashir ble avsatt – etter 30 år ved makten. For to år siden måtte presidenten i Zimbabwe, nylig avdøde Robert Mugabe, gjøre det samme etter å ha styrt i 37 år.

I Freedom House’ barometer i fjor var 61 prosent av afrikanske land klassifisert som «frie» eller «delvis frie» – i motsetning til kun tre land definert som demokratiske ved slutten av den kalde krigen. Flere land skaper også et bedre næringsklima – for både lokalt næringsliv og utenlandske investorer. 20 av de 40 raskest voksende økonomiene i verden befinner seg nå på kontinentet – selv om veksten ikke er inkluderende nok.

Med skyhøye renter er det et stort behov for kapital for å realisere gode forretningsideer

4. Finansiering er en stor utfordring for afrikansk næringsliv. Med skyhøye renter er det et stort behov for kapital for å realisere gode forretningsideer. Som en teknologigründer forklarte denne uken: «Selv om afrikanske land har tilnærmet likt bruttonasjonalprodukt og likt folketall som India, skaffet indiske oppstartsselskaper innen teknologi 17 ganger mer penger enn tilsvarende bedrifter i Afrika, på tross av at vi har flere mobiltelefoner og bedre internettilgang.»

Afrika representerer 3 prosent av globalt bruttonasjonalprodukt, mottar kun 1,8 prosent av all utenlandsk direkteinvestering og har kun 3 prosent av verdens verdiøkende handel. Dette må øke.

BETYDELIG INVESTOR: Scatec Solar er blitt Afrikas største utbygger av solenergi. Her fra Rwanda. Foto: Scatec Solar

5. Kontinentets utfordringer er også muligheter. Rundt 640 millioner afrikanere mangler fremdeles tilgang til elektrisitet. Dette representerer samtidig en mulighet for norsk energikompetanse. Scatec Solar er blitt Afrikas største utbygger av solenergi – med blant annet 400 MW utviklet i Sør-Afrika og med solparker både i øst, vest og nord. Vannkraftselskapet SN Power kjøpte i fjor et vannkraftverk i Uganda for nærmere 3 milliarder kroner – og ble dermed en av de største norske Afrika-investeringene på lenge. Selskapet SunErgy har skaffet nærmere 100 landsbyer i Kamerun strøm gjennom en off-grid-løsning, og flere står for tur.

Flere burde følge i disse selskapenes fotspor, men mer kunnskap om forretningsmulighetene og markedene må til om også norsk næringsliv skal ta del i «Afrikas århundre».

