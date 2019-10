Surf på e-handelsbølgen eller svelg vann

Netthandelen er tilsynelatende i ferd med å gå under, skal man tro regnskapstallene til mange av nettaktørene. Gispende etter kunstig åndedrett. Sett fra innsiden er dette langt fra tilfellet. Vi vil alle ha bedre og enklere tjenester. Muligheten til å kjøpe de samme varene på Majorstua, i Mandal og Målselv. Rett hjem.

Bodø vil bli som Oslo, og det er bare å glede seg

La meg bruke Oslo som utstillingsvindu. Jeg kommer fra Bodø. Noe vindskeiv, vil enkelte surmaget påstå, men kåret til Norges mest attraktive by og episenteret for nordlandsk kultur. Den kulturen inneholder ennå ikke mye digitalisering og netthandel, men la meg gjøre følgende spådom: Bodø vil bli som Oslo, og det er bare å glede seg.

Jacob Tveraabak. Foto: Privat

Om noen ikke tror på markedet for netthandel av mat- og dagligvarer – hils på de nye familieynglingene Kolonial.no, Foodora, Meny.no, Morgenlevering og de andre plukkerne og levererne. De gir deg ferskere varer, bedre utvalg, sparer deg tid og kommer rett hjem i tredje etasje uten heis.

Likevel leser vi ukentlig at de er i ferd med å ta seg vann over hodet. Store tap og tøff konkurranse fra mektige dagligvareaktører. Det er lett å ha forståelse for at tolkningen av tallene ender i ragnarok, men om man løfter seg opp fra regnearkene, så åpner det seg en annen historie.

Det norske dagligvaremarkedet er modent og ligger på nordsiden av 170 milliarder kroner årlig. Samtidig har de norske nettaktørene i mat- og dagligvaresegmentet en markedsandel på skarve 2 prosent. Da blir konklusjonen lett at dagligvarehandel på nett ikke vil komme til en dørstokk nær deg.

Da er ikke den digitale markedsandelen mikroskopisk, men allerede rundt 10 prosent, og mye høyere i deler av Oslo vest og Bærum

Det er her feilslutningen skjer. Til nå har det ikke vært et norgesmesterskap. Vi har et Oslo-mesterskap. I Norge er det naturlig at man tester ut nye produkter og tjenester i Oslo-markedet først, for deretter å skalere i resten av landet. Funker det i Oslo, kan det også funke i Bodø. Den digitale omsetningen av mat på nett på i underkant av 2 milliarder må derfor sammenlignes mot Oslo-markedet. Da er ikke den digitale markedsandelen mikroskopisk, men allerede rundt 10 prosent, og mye høyere i deler av Oslo vest og Bærum.

Min påstand er at digitaliseringen av vare- og dagligvarehandelen kommer til å slå inn som en bølge. Slik den har gjort i Sverige. Fra Ystad til Haparanda. Til glede for vinelskere på Vinstra. Eller roquefortfans i Flekkefjord.

NHH-professor Tor W. Andreassen mener netthandel vil utgjøre 30 prosent av dagligvaremarkedet i 2025. Det tilsvarer markedsandelen nettaktørene allerede i dag har i enkelte strøk av Oslo.

Konsekvensene vil være dyptgripende. Butikkene som ligger i et attraktivt netthandelsområde vil blir presset til å endre butikkmodellen. De vil oppleve ytterligere marginskvis, samtidig som kjedene vegrer seg for å legge ned butikker. Da må de endre seg, bli enda mer kostnadseffektive og tilby helt nye opplevelser for kundene.

I tillegg er klikk og hent-løsninger en god start for å gi kundene bedre netthandel. De er dog mest sannsynlig kun en mellomløsning til nye logistikkplattformer åpner seg. Som Svosj. De tilbyr hjemlevering av et ubegrenset antall pakker for 29 kroner per måned. Rett hjem til deg med frokostcroissanten. Også lørdag og søndag.

E-handelsbølgen kommer. Du har to valg: surfe eller svelge vann. Netthandelsaktørene i Norge er allerede oppe på brettet.

Jacob Tveraabak

Konsernsjef i StrongPoint og medgründer av Nabobil.no