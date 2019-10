DNB jumbo i kundetilfredshet – igjen

I en ny undersøkelse oppnår DNB dårligst kundetilfredshet av banker som opererer i Norge (EPSI 30. september). Resultatet er utrolig nok enda dårligere enn samme måling i fjor. Er banken helt hjelpeløs i møte med kundene?

DNB har skiftet ledelse av Personmarked og Kapitalforvaltning og rokert om på toppledelsen. La oss ta en kikk på noen av resultatene.

Ny leder for Personmarked forteller stolt i mediene at DNB nå skal ta markedsandeler i forbrukslåns- og kredittkortmarkedet. Selvsagt får banken døra i ansiktet fra myndighetene, som vil ha kontroll med denne virksomheten som kynisk utnytter de mest utsatte familiene.

Lagmannsrettsdommen over forvaltningshonorarbedragene er anket til Høyesterett. Banken har redusert honorarene kraftig og fjernet de ansvarlige for skandalen. Saken burde vært historie etter den knusende dommen. Selv om DNB vinner frem i Høyesterett, vil det etterlate et inntrykk av en bank som gjerne krangler med sine kunder, selv om banken i praktisk handling har innrømmet at kundene hadde rett.

DNB vil ikke bare spionere på oss, de vil tjene penger på det også. Og de forteller gjerne om det i media

DNB planlegger å slå mynt på kundenes metadata, altså spor etter transaksjoner. Dette er samme data som Facebook er bøtelagt for å selge og som ble brukt til å manipulere valg i USA. Lovligheten er tvilsom, og volumet av denne «forretningsideen» må være ytterst marginal for DNB.

«Strategien» om å være først med rentehevinger og sist med rentesenkinger på lån ser ut til å fortsette. Ikke akkurat en suksessoppskrift for kundetilfredsheten dette heller. Går rentene opp, er DNB første bank på banen senest 24 timer senere.

DNB gir tydeligvis fortsatt blaffen i kundene. Eller har man omsider fått på plass en toppsjef som har evne og vilje til å ta tak i dette?

