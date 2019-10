– Vi drives av hardt arbeid, ikke statsstøtte

Av Eirik Wahlstrøm, Moviemask

Den unge og fremvoksende gründerkulturen i Oslo, som Finansavisen omtalte lørdag, er ikke drevet frem av offentlige subsidier, slik avisen skriver. Den er drevet frem av et ønske om å skape noe. Den lille prosentandelen av Norges subsidier som går til oppstartsvirksomhet bidrar til å realisere risikoprosjekter og tilskuddene utgjør en forsvinnende liten del av kapitalen som selskapene genererer. Vi skal være glade for at vi har ordninger i Norge som bidrar til å kunne realisere risikoprosjekter i en tidlig fase.

Finansavisen nevner blant annet at 48 selskaper ved Startuplab har fått 77 millioner kroner i tilskudd, og 20 millioner kroner i lån. Da må det også nevnes at disse selskapene har bidratt til å skape en omsetning på 1 milliard kroner i året. Hvis man tar med de andre selskapene som har vært innom StartupLab er tallet mye høyere. Bare ReMarkable alene (som fikk støtte av Innovasjon Norge og satt flere år på labben) har omsatt for over 500 millioner kroner og sysselsetter nå over 100 personer.

Finansavisen omtaler at Moviemask fikk 500.000 i etableringstilskudd fra Innovasjon Norge i 2016. Det er tilskudd som ble utløst av at vi hadde salgskontrakter med Telenor og TV 2, og det var avgjørende for at vi fikk produsert opp MovieMask, som nå har omsatt for over tigangeren siden den tid.

Artikkelen kritiserer også tilskuddene som har gått til andre inkubatorer og tiltak som bygger økosystemet, slikt som Tøyen Startup Village, Angel Challenge, Startup Extreme med flere. Det de ikke nevner er at i tråd med at økosystemet har vokst, har også antallet investeringer skutt i været. Mens det i 2014 bare ble gjort ni tech-investeringer i Norge, ifølge The Nordic Web, ble det i 2016 gjort 78 tech-investeringer.

Livet som gründer er langt fra så glamorøst som det kan se ut til. I all hovedsak er de som går inn i gamet villig til å jobbe dobbelt så mye for halvparten av lønnen de kunne fått andre steder. De gjør det fordi de ønsker å skape noe.

For oss i MovieMask har reisen ført oss til utviklingen av et 3D-modelleringsprogram som lar barn og unge bygge sine egne digitale modeller, samt samskape med andre. Dette gir dem muligheten til å utfolde seg kreativt og skape sin egen virkelighet. Vi håper vi får muligheten til å gi millioner av barn muligheten til å bli digitale skapere de neste årene, og er ekstremt takknemlig for støtten vi har fått så langt, både fra Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Investorer og alle andre som er med på å drive prosjektet fremover.

Jeg er glad for at vi har et virkemiddelapparat som komplementerer risikoen tidligfaseinvestorer tar. Det gir flere muligheter til å skape den fremtiden vi har lyst å leve i.