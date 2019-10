- Gründere trenger mer penger, ikke mindre

Av Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge

Det er det ikke. Og spesielt ikke de mest innovative gründerselskapene. Innovative, teknologibaserte selskaper skal gjerne gjennom et utviklingsløp som er langt og kostbart. Ofte er et statlig lån eller bidrag avgjørende for å redusere risiko, både for gründeren og for investorer. Gründermiljøet Startuplab mottar statlig støtte fra Siva, og Finansavisen omtaler det som en av seierherrene i å motta statlig finansiering.

Det Finansavisen i denne omgang ikke forteller er at selskapene i Startuplab ved tellingen for et år siden hadde bidratt til 1.640 arbeidsplasser og omsetning på nærmere en milliard kroner. Fem millioner kroner årlig i støtte fra staten er vel en god investering for Norge, når vi ser resultatene og effektene i en litt større sammenheng?

Det handler om mer enn penger

For at gründere skal lykkes trenger de mer enn penger, de trenger kompetanse på kommersialisering og finansiering. Startuplab, 657 Oslo og Angel Challenge har styrket det norske gründermiljøet med slik kompetanse. Innovasjon Norge støtter disse miljøene og andre, viktige møteplasser mellom gründere og investorer. Vår erfaring er at det jobbes målrettet og hardt – og drikkes lite cortado der. Kapitaltilgangsutvalget påpekte at tilgang på kapital fortsatt er et av de største hindrene for vekst blant norske bedrifter. Norge trenger effektive møteplasser mellom gründere og investorer, møteplasser som bidrar til samspill og samarbeid mellom næringsliv, kunnskapsmiljøer og det offentlige. De bidrar til kompetanseutvikling og læring.

Kapitalmarkedet i Norge fungerer godt, men for investeringer i en tidlig fase viste også Kapitaltilgangsutvalget at det er behov for statlig tilrettelegging for å sikre kompetent kapital og langsiktighet. Presåkornkapital er et virkemiddel Innovasjon Norge har lansert for å øke investeringsviljen og samspillet mellom tidligfase-investorer og gründere. 30 forvaltningsmiljøer har investert 180 millioner kroner i 170 selskaper, og det har utløst 668 millioner fra private investorer. Igjen, de statlige investeringene må sees i sammenheng med resultater og effekter.

Tilbake til ... 2012?

Innovasjon Norges ordninger kan bli mer effektive og treffsikre. Det diskuterer vi gjerne – og særlig nå når regjeringen går gjennom hele virkemiddelapparatet. Men la oss ikke gå tilbake til 2012, da Norge manglet virkemidlene som nå gir resultater. Når det nå fødes flere nye bedrifter enn barn i Norge, er det det beste utgangspunktet for det vi nå må lykkes med: Å få flere norske bedrifter til å vokse – og dermed sikre fremtidig norsk verdiskaping og velferd.