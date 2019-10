HP: Plast er teknologibransjens nye gull

Denne uken arrangeres Our Ocean-konferansen i Oslo. Det er en av de viktigste arenaene for å diskutere, lære og agere på en av vår tids største utfordringer – forurensning og forsøpling av havet. Hvert år havner åtte millioner tonn plast på sjøen, og det spås at innen 2050 vil det være mer plast enn fisk i havet. Det er klart at plastbruken må endres.

Teknologibransjen er en av de største plastforbrukerne i verden, og vi har en enorm jobb å gjøre. Lite tyder på at vi er i mål. Det viser blant annet tidsskriftet Barron's i sin liste over de 100 mest bærekraftige selskapene i USA. Kun et fåtall på denne listen er tek-selskap.

Det er ikke godt nok. Vi i HP tar grep, og det håper vi flere i bransjen også gjør.

HP har et selskapsmål om at hele vår globale organisasjon skal drives av 100 prosent fornybar energi innen 2035. Vi bruker resirkulert plast fra havet i våre maskiner og blekkpatroner, vi investerer tungt i å hente ut denne plasten fra utsatte områder, og vi har inngått et samarbeid med WWF om å nå 0 prosent avskoging på verdensbasis. I tillegg satser vi tungt på 3D-printing, noe vi mener vil bidra til en markant reduksjon av bruk-og-kast-samfunnet. Sist jeg var på besøk på hovedkontoret vårt i Palo Alto så jeg det tydeligste beviset på at vi er på vei og tar problemstillingen om bærekraft seriøst. Det som vanligvis er en parkeringsplass fylt med tusenvis av biler er nå delvis gjort om til en solcellepark.

Er disse tiltakene nok? Neppe. Skulle det bare mangle? Ja. Men vi er i gang, og vi kommer til å fortsette med å iverksette nye initiativer for å bli mer bærekraftige.

Selv om Barron's-listen over mest bærekraftige selskaper ikke får med seg alle aspekter, bør den være en påminnelse om at teknologibransjen kan gjøre mer. Denne bransjen er en konstellasjon av flere av verdens største virksomheter. I en liste av de hundre mest bærekraftige burde oppimot halvparten vært tek-selskap.

For det er mange som snakker om bærekraft, og dessverre altfor få som gjør nok med det. Forurensning og forsøpling av havet er blant klodens største utfordringer, og teknologiselskap er blant de verste synderne. Flere i bransjen burde aktivt bruke resirkulert plast i sine produkter og samarbeide globalt for å hente opp denne plasten fra havet. Plast er tross alt et av de viktigste materialene teknologiselskap benytter seg av, og vi har derfor et ekstra ansvar.

Havet er en gullgruve for tek-bransjen, og det er vår jobb å tømme den.

Verner Hølleland

Adm. direktør i HP Norge