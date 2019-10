Lunsj.no til angrep på Kolonial.no: – Selg de bæra du har, Karl!

Å selge dagligvarer på nett er lett, faktisk veldig lett. Opprett en nettbutikk, start markedsføringen, og kundene vil komme til deg. Men så begynner det som er vanskelig, nemlig å tjene penger. Det er det faktisk bare én aktør i Norge som har klart når det gjelder dagligvarer på nett, og det er bedriften undertegnede representerer: Lunsj.no Norge.

Karl liker tydeligvis å løpe, for han er også blitt løpegutt for en kommunistisk tankegang

Kolonial.no og Lunsj.no er konkurrenter. Vi selger begge dagligvarer på nett. Kolonial.no har så langt tapt cirka 500 millioner kroner, Lunsj.no har i samme periode tjent 6 millioner. Lunsj.nos omsetning er omtrent 10 prosent av Kolonials. Allikevel er det Lunsj.no som kan glede sine aksjonærer med overskudd, samtidig som Karl Alveng Munthe-Kaas i Kolonial.no hele tiden må løpe rundt etter nye penger for å holde hjulene i gang.

FÅR KRITIKK: Kolonial-gründer Karl Alveng Munthe-Kaas. Foto: Iván Kverme

Vi forholdt oss til hva dagligvarer faktisk koster da vi satte opp vår forretningsmodell, slik at vi klarer å tjene penger

Karl liker tydeligvis å løpe, for han er også blitt løpegutt for en kommunistisk tankegang som offentlig prisregulering av dagligvarer faktisk vil bli. Det er nesten ikke til å tro og bare trist. Du snakker virkelig for din syke mor (Kolonial.no).

Vi i Lunsj.no syter ikke over prisen vi må betale for dagligvarene. Vi forholdt oss til hva dagligvarer faktisk koster da vi satte opp vår forretningsmodell, slik at vi klarer å tjene penger.

Selvfølgelig forsøker vi å forhandle oss til de beste prisene vi tror det er mulig å få fra våre leverandører, men vi løper ikke til myndighetene når vi ikke får de prisene vi ønsker. Vi var fullstendig klar over innkjøpsprisen på en boks med makrell i tomat da vi startet opp vår virksomhet.

De er desperate, og da tar man ofte dårlige valg

Jeg mistenker rett og slett at gjengen i Kolonial.no skjønner at forretningsmodellen de har i dag ikke er bærekraftig. De må gjøre store endringer for å overleve. De er desperate, og da tar man ofte dårlige valg. Å fremsnakke en statlig regulering av prisene i dagligvaremarkedet er et meget dårlig valg, det er åpenbart at en slik regulering vil ha motsatt effekt og gjøre de varene vi ønsker å selge dyrere. Så vær smart og fair, Karl. Stopp din lobbyvirksomhet som bare vil føre til dyrere dagligvarer, konsentrér deg heller om å snu butikken din rundt, jobb med de bæra du har!

Bjørn A. Petersen

Styreleder i Lunsj.no Norge

(Lunsj.no retter seg mot bedriftsmarkedet, og selger ikke dagligvarer til private konsumenter. Red.)