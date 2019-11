Tidligere «Farmen»- og «Skal vi danse»-deltageren Amalie Snøløs leder Norges offisielle liga i fotballspillet FIFA (Altibox eSerien), som hadde premiere på Dplay 7. november.

Selv om eSport for lengst er blitt en milliardindustri, har gjennombruddet latt vente på seg i Norge. Kan Amalie Snøløs være den som får snøballen her til lands til å begynne å rulle?

eSport-spillere, spillselskaper, sponsorer og seere vil i de kommende årene bli i økende grad utsatt for datatyveri, løsepengevirus og tjenesteangrep

Globalt har antallet som ser på eSport vokst fra litt over 120 millioner i 2016, til 165 millioner i 2018. Newzoo estimerer at antallet seere vil vokse videre til 250 millioner i løpet av 2021. Samtidig vil omsetningen i eSport-markedet vokse til nærmere 15 milliarder kroner. Det tilsvarer en tredobling i omsetning på fem år.

Denne veksten er svært attraktiv for økonomisk motiverte kriminelle, og ifølge en undersøkelse vi nylig gjennomførte i Trend Micro, er det mye som peker i retning av at eSport-spillere, spillselskaper, sponsorer og seere vil i de kommende årene bli i økende grad utsatt for datatyveri, løsepengevirus og tjenesteangrep, for å nevne noen farer.

Karianne Myrvold. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Er det en ting historien har lært oss, så er det at de kriminelle følger pengene. I Trend Micro har vi allerede observert nasjonale grupperinger som har utnyttet sikkerhetshull i spillindustrien for økonomisk vinning. Det er stor grunn til å tro at eSport-industrien vil oppleve samme type angrep som spillindustrien, men i mye større skala og med økonomisk motiverte aktører som vil involvere seg av både økonomiske og geopolitiske årsaker.

Funnene fra undersøkelsen peker i retning av at hackere vil øke egen innsats for å tjene penger på blant annet løsepengevirus, tjenester for å endre spillresultater og tyveri av spillkontoer. Svake passord og manglende autentiseringssikkerhet vil spille en avgjørende rolle for hackernes suksess.

Det er de yngre som kommer dårligst ut hva gjelder egen sikkerhet

Svake passord er en særdeles stor sikkerhetsfaktor. Nylig kom det frem av den årlige kartleggingen av sikkerhetskulturen i Norge, som ble gjennomført av NorSIS, at svært mange nordmenn bruker det samme passordet til forskjellige tjenester.

Til tross for økt fokus på viktigheten av en god sikkerhetshygiene, har andelen som har ulike passord til forskjellige tjenester, sunket fra 55 prosent i 2015 til 46 prosent i 2019. Undersøkelsen til NorSIS avslørte også at det er de yngre som kommer dårligst ut hva gjelder egen sikkerhet. Med tanke på at de fleste som spiller og ser på eSport er unge, bør varsellampene begynne å blinke, og det så raskt som mulig.

Et søk på Shodan, som er en søkemotor for internettilkoblede enheter, avslørte nesten 220.000 eksponerte spillenheter som er lett tilgjengelige for angrep fra hackere

Konsekvensene av å bli utsatt for innbrudd, løsepengevirus og andre angrep på spillselskaper, sponsorer og spillere kan bli alvorlige, både omdømmemessig og økonomisk. Spillserverne som benyttes for eSport, er et hovedmål for hackerne. Et søk på Shodan, som er en søkemotor for internettilkoblede enheter, avslørte nesten 220.000 eksponerte spillenheter som er lett tilgjengelige for angrep fra hackere.

Jeg håper inderlig at de ansvarlige bak Altibox eSerien har investert i et tilstrekkelig godt sikkerhetssystem, som beskytter alt fra servere, sponsorer, spillere og seere, slik at ingen blir utsatt for hackerangrep. Inkludert programlederen selv, Amalie Snøløs.

Karianne Myrvold

Kommunikasjonssjef i Trend Micro