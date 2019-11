Avgiftsøkning på biodrivstoff ødelegger for klimamålet

I statsbudsjettet foreslår regjeringen å øke avgiften med 3,62 kroner for biodrivstoff omsatt ut over omsetningskravet. Avgiftsendringen vil frata busser og lastebiler muligheten til å velge en klimavennlig løsning uten å påføre seg selv eller kundene store økonomiske kostnader.

Jon H. Stordrange. Foto: NHO Transport

Inger-Lise M. Nøstvik. Foto: Moment Studio

For Oslo og andre byer som har satt seg ambisiøse klimamål, er reduksjonen i utslipp fra transportsektoren svært viktige. For eksempel har Ruter mål om å bli fossilfrie i 2020. Å nå dette målet vil plutselig bli langt dyrere. Konsekvensen kan bli å velge mellom dyrere billettpriser eller kutt i tilbudet. Eller å droppe klimamålet.

I 2018 ble det solgt cirka 500 millioner liter bærekraftig biodrivstoff. Ingen andre tiltak gir større klimaeffekt for veitrafikken enn bruk av biodrivstoff. Dette bidro til å redusere de direkte norske klimagassutslippene med 1,2 millioner tonn CO2. Halvparten av biodrivstoffet gikk til busser og lastebiler.

Biodrivstoff er i dag tungtrafikkens svar på elbilen

For lastebiler og busser er det i økende grad blitt vanlig å fylle 100 prosent biodrivstoff på tanken. Dette flytende fornybare drivstoffet kan fylles rett på tanken, og gir 100 prosent klimaeffekt i det norske klimaregnskapet, og svært høy klimaeffekt også når vi inkluderer indirekte virkninger knyttet til produksjonen. Biodrivstoff er i dag tungtrafikkens svar på elbilen.

Dette fornybare drivstoffet er på markedet i dag, men koster mer å produsere enn vanlig diesel. Transportselskapene har vært villige til å betale litt ekstra, fordi de ønsker å bidra til reduserte klimagassutslipp. Innføring av en avgift på 3,62 kroner per liter vil, ifølge NHO Transports beregninger, øke driftskostnadene med mellom 15 og 18 kroner per mil for en buss eller et godskjøretøy.

Konsekvensene av forslaget vil bli en kraftig nedgang i bruken av biodrivstoff i transportsektoren, og omsetningskravet vil i praksis bli et begrensende tak for omsetningen av fornybart drivstoff. Beregninger fra Drivkraft Norge viser at klimagassutslippene fra transportsektoren med dette forslaget vil øke med 700.000 tonn CO2 i året, sammenlignet med 2018. Det vil si at vi mister utslippsreduksjoner tilsvarende en dobbelt så stor elbilpark som vi hadde da.

Vi ber derfor Stortinget stanse denne avgiftsøkningen, og sørge for at regjeringen kommer tilbake med en plan frem mot 2030 for hvordan vi ved også å satse på økt bruk av flytende fornybart drivstoff i transportsektoren kan bidra til å nå Norges klimamål.

Jon H. Stordrange

Adm. direktør i NHO Transport

Inger-Lise M. Nøstvik

Generalsekretær i Drivkraft Norge