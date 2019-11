Likhet for loven i Oslo kommune?

De seneste dagene har det gjennom media kommet frem at det har vært titusener av lovbrudd i ulike deler i Oslo kommune. I de etater som miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG) har ansvaret for, er det over 15.000 brudd på arbeidsmiljøloven.

Det er langt mer omfattende brudd på arbeidsmiljøloven som nå er avdekket i etatene Berg er ansvarlig for

For to år siden ble direktøren for Veireno dømt til ubetinget fengsel for cirka 2.000 brudd på denne loven. Både Berg og andre politikere på venstresiden brukte meget sterke ord om disse bruddene. Spesielt ble eieren og toppsjefen i Veireno skjelt ut, og de var flinke til å påpeke at han satt med det øverste ansvaret.

Det er langt mer omfattende brudd på arbeidsmiljøloven som nå er avdekket i etatene Berg er ansvarlig for. Hva skjer nå? Ved siden av de politiske konsekvenser, som det er opp til Bystyret å vurdere, så blir det interessant å se hva Arbeidstilsynet og eventuelt andre myndighetsorganer gjør med saken. Det minste vi må forvente er likhet for loven. Noe annet vil være helt uakseptabelt.

Kjell Stamnes

Bærum