Oppdragstager eller arbeidstager? Arbeidsgiver risikerer etterbetalingsplikt

Betydningen av arbeidstagerstatus er vidtrekkende. De siste tiårene har vi hatt sett en rekke saker der domstolene har slått ned på virksomheter som har engasjert personer til å utføre arbeid og ansett dem som oppdragstagere, men hvor de i realiteten skulle vært ansett som arbeidstagere.

Dommene i disse sakene innebærer at saksøkerne fra domsavsigelsen av er arbeidstagere med tilhørende rettigheter. Et mer åpent spørsmål har imidlertid vært: hva med rettighetene de har hatt tilbake i tid?

For krav om penger kan man vanligvis kreve betaling for krav som har oppstått tre år tilbake i tid

Oslo tingrett avsa i august i år en dom hvor 12 av 24 saksøkere som jobbet for Aleris fikk medhold i at de i realiteten var arbeidstagere. Imidlertid ble deres krav bakover i tid betydelig beskåret som følge av dommerens syn på etterbetalingskravet. For krav om penger kan man vanligvis kreve betaling for krav som har oppstått tre år tilbake i tid. Likevel mente retten at de som har vært reelle arbeidstagere bare kunne kreve ytelser som arbeidstagere fra det tidspunktet de fremsatte krav om arbeidstagerstatus.

Kristian Foss Aalmo. Foto: SBDL

Anne-Lise Rolland. Foto: SBDL

Konklusjonen var noe oppsiktsvekkende etter vårt syn, og vi har derfor satt spørsmålstegn ved om argumentasjonen står seg når saken nå skal opp for lagmannsretten.

Tidligere denne måneden avsa Høyesterett en avgjørelse om akkurat dette spørsmålet. Dommen omhandler krav om etteroppgjør, og som kommer som en fortsettelse av to høyesterettsavgjørelser der kommunalt ansatte avlastere uriktig hadde vært regnet som oppdragstagere. Spørsmålet for Høyesterett var når en eventuell etterbetalingsplikt oppstår for krav som følge av arbeidstagerstatusen.

Kommunen argumenterte for at den tariffrettslige læren om bortfall av etterbetalingskrav innebar at etterbetalingsplikt først foreligger fra det tidspunktet arbeidstagerne gjennom sin fagforening har fremmet krav om etterbetaling eller reist tvistespørsmål som har dannet grunnlag for et slikt krav.

Arbeidstagerne sammen med Fagforbundet mente at den tariffrettslige læren om bortfall av etterbetalingskrav ikke gjelder der kravene i de foregående saker gjelder tolkning av lov. Høyesterett ga arbeidstagerne medhold, og arbeidstagerne kunne gjøre kravet gjeldende, også for perioden før det ble satt frem, likevel innenfor foreldelsesreglene (tre år tilbake i tid). Regningen blir altså ikke liten for kommunen.

Feil valg innebærer en omdømmerisiko og eksponering for domstolprosesser som er kostnadskrevende

Valg av tilknytningsform er et viktig valg for virksomheter som ønsker fleksibilitet. Feil valg innebærer en omdømmerisiko og eksponering for domstolprosesser som er kostnadskrevende. Videre kan selskapet sitte igjen med et ganske så stort etterbetalingskrav. Vurderingen av hvorvidt en person er arbeidstager eller oppdragstager er kompleks og mange mener at definisjonen kanskje ikke er treffende for måten nye virksomheter organiserer seg på.

I Norge har regjeringen satt ned et utvalg som skal se på arbeidslivet i endring. Et av de mer grunnleggende og viktige spørsmålene er hvilke personer i arbeidslivet som har behov for vernet arbeidsmiljøloven gir. Resultatet av arbeidet får vi først 1. juni 2021. Frem til da – og trolig i lang tid fremover – må virksomheter forholde seg til at valg av tilknytningsform er et avgjørende valg, og at følgene av å trå feil kan være store.

Kristian Foss Aalmo

Advokatfullmektig

Anne-Lise Rolland

Advokat og partner

Begge i Advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund (SBDL)