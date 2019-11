Arbeidsmiljøloven er der for en grunn

12. november skrev Trygve Hegnar om bruddene på arbeidsmiljøloven i Oslo kommune. Han skriver: «Bagatellmessige brudd på arbeidstid og sykepleiere som må ta flere vakter for å få beredskap nok, er trolig hovedtyngden av lovbruddene.»

Arbeidsmiljøloven skal passe på arbeidstakere nettopp for å unngå slike tilfeller. Systematisk underbemanning hvor de ansatte må dekke opp dobbelvakter, felte Veireno-sjefen. Det er ikke bra at Hegnar ser på jobben en sykepleier gjør som bagatellmessig. Trygve Hegnar gjentar hva byrådsleder Raymond Johansen sa på nyhetene. En Ap-politiker som ser på arbeidstiden og jobben til sykepleiere som bagatellmessig.

Sykepleiere presses til «å hjelpe til» og ta vakter

Arbeidsmiljøloven er laget for at en arbeidsgiver ikke skal pålegge sine arbeidstakere jobb ut over avtalt tid. På sykehjemmene i dag gjør den marginale bemanningen at avdelingsledere sitter i timevis for å dekke opp sykdom. Sykepleiere presses til «å hjelpe til» og ta vakter. Denne situasjonen, som er uholdbar på arbeidsplassen, er for lederne bare bagatellmessig. Skal en lov tilpasse seg lovbruddene eller skal arbeidsgiver sørge for at loven blir overholdt?

Gerd Hoffmann Bruserud