Bankene sentraliserer folk og verdier

Vi står foran en dramatisk sentralisering av kapitalen i Norge. Dette skyldes ikke sviktende distriktspolitikk. Det handler ikke om at Norge utenfor de store byene er blitt et mindre attraktivt sted å bo, eller at verdiskapningen der er blitt lavere. Det pågår en tiltagende og selvforsterkende sentralisering av kapital. Dette kommer til å gjøre det mye vanskeligere å utvikle næringsvirksomhet og eiendom utenfor de store byene.

Det har skjedd noe med finansbransjen. Som ringvirkninger etter finanskrisen i 2008, er kravene til bankene blitt stadig strengere. Risikovekting, kapitalkrav og det ene EU-kravet etter det andre har gjort livet stadig vanskeligere for banksjefene. Økte krav til egenkapital har ført til behov for ekstra tilførsel slik at stadig flere banker nå er på børs. Da leses alle tall med lupe, slik at banksjefene må passe på hvor de trør. Målsetningen til bankene handler hovedsakelig om best mulig egenkapitalavkastning, lavest risikoprofil og billigst mulig funding.

Kurt F. Buck. Foto: NEF

Bygde-Norge passer dessverre dårlig inn i risikovurderingene til internasjonale ratingselskaper og store utenlandske investorer. Ratingselskapene påvirker både bankenes innlånspriser og utenlandske investorer som er med på å finansiere bankenes utlånskapital i Norge.

Bankene har altså måtte tilpasse seg kritiske blikk fra disse aktørene, og selv om de liker geografisk risikospredning, foretrekker de byene. Vi kan allerede se en tydelig svekkelse i bankenes lokale tilstedeværelse. Mye henger nok også sammen med digitalisering av banktjenestene og legitime behov for å redusere kostnader, men man bør ikke underslå effekten av bankenes endrede rammevilkår.

De store nordiske og nasjonale bankene er allerede på vei ut av de rurale strøkene i Norge. En av disse store nordiske bankene vil trolig snart stå igjen med kun ett kontor i hele Nord-Norge. Min antagelse er at det blir i Tromsø. Bankens lokalkunnskap utenfor den byen vil da forsvinne. Uten kunnskap er det selvsagt risikofylt å låne ut penger. Dermed vil det bli krevende å få denne banken med på å finansiere for eksempel et næringsbygg i Alta. Uten lokalkunnskap vil risikoen nesten uansett bli vurdert som for høy. Uten investering i næringsbygg og næringsutvikling får man et mer usikkert arbeidsmarked for kommende generasjoner. Svakere fremtidsutsikter får ringvirkninger inn i boligmarkedet. Effekten av manglende kapitaltilgang blir gjerne selvforsterkende og man risikerer å ende i en negativ spiral.

Risikoen vurderes som lavere i byene, selv om man vet at det er lavere mislighold av lån på bygden

Også blant de lokale sparebankene er utviklingen tydelig. De trekkes mot de store byene og prioriterer vekst der. Nå satser flere og flere sparebanker utenfor sitt opprinnelige markedsområde, men ikke på bygden. De trekker til de nærmeste storbyene. Flere og flere av dem trekker også mot Oslo. Effekten av mer globale rammevilkår for sparebankene, er at man ser ut til å flytte fra lokalt til mer nasjonalt forretningsfokus.

Risikoen vurderes som lavere i byene, selv om man vet at det er lavere mislighold av lån på bygden. Forklaringen på bankenes prioritering er kanskje forskjellen i hvor likvid man vurderer panteobjektet å være. Som eiendomsmegler vil jeg hevde at alt er salgbart, så lenge man vurderer verdien riktig. En langsiktig vurdering av verdien forutsetter imidlertid tilgang på kapital. En vedvarende og stabil tilgang på kapital. Usikkerhet i forhold til dette vil også gi usikkerhet omkring fremtidige verdier. Dette er en usikkerhet som de dramatiske endringene i rammevilkår er med på å skape.

Én effekt når mer av kapitalen konsentreres i storbyene, er økt press på boligprisene i disse byene

Sentralisering av kreditt og risikokapital vil gjøre det mye vanskeligere å få til nyskapning og innovasjon utenfor byene. Én effekt når mer av kapitalen konsentreres i storbyene, er økt press på boligprisene i disse byene. Eiendomsverdiene flyttes mot byene etter hvert som kapitalen sentraliseres og folk følger etter. Dette vil gi en ytterligere skjevfordeling av verdier i Norge.

Kurt F. Buck

Styreleder i Norges Eiendomsmeglerforbund