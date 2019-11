Econa: For å skape nye bedrifter må økonomer og teknologer ut av siloene

Noen gründere lykkes godt, men de aller fleste er borte tre til fem år etter oppstarten. Det er ikke mangel på gode og innovative ideer eller det offentlige virkemiddelapparatet som er problemet. Spørsmålet vi i Econa stiller oss er om noe av svaret kan ligge i en silokryssende utdanningspolitikk.

Norske forskningsmiljøer, bedrifter, Innovasjon Norge, og Norges forskningsråd arbeider hardt om å få en større del av EUs forskningsprogrammer (Horizon2020 og Horisont Europa) til Norge for å stimulere til flere innovasjoner og entreprenører. Det er bra.

Nina Riibe. Foto: Econa

Tor W. Andreassen. Foto: Odd Mehus

Men dersom mer forskning, penger og samarbeid er løsningen, hva er da problemet knyttet til hvorfor så få entreprenører kommer i en positiv skatte- og sysselsettingsposisjon? Kan en årsak ligge i et underutviklet samarbeid mellom økonomer og teknologer?

Det amerikanske analyseselskapet CB Insights analyserte 101 entreprenører som ikke fikk det til. Fra dette materialet fant de frem til de hyppigste årsakene:

Man løste interessante problemstillinger i stedet for å løse et behov i markedet Selskapene gikk tom for likvider De hadde feil team De ble utkonkurrert Produktet var priset feil Produktet var ikke brukervennlig Det manglet en god forretningsmodell Markedsføringen var dårlig Kundene ble ignorert Produktet kom for tidlig eller for sent ut i markedet

Fra dette kan det virke som om at svaret på problemet er at entreprenørene i større grad må forstå kunder, markeder, økonomistyring, organisasjon, og ledelse. Dette er områder som en økonom har brukt fem år på å studere og lære seg.

Mens teknologer har gjort utbyggingen av Nordsjøen mulig, har det i stor grad vært økonomer som har ledet selskapene

Innovasjon Norge gjør svært mye godt for gründere. Et enkelt grep for at flere kan lykkes kan være at de i større grad krever at gründerne samarbeider med en økonom som en betingelse for å gi støtte. Dette vil, ifølge CB Insights, kunne bidra til at flere oppstartsvirksomheter vokser og kan ansette flere.

Tradisjonelt har handelshøyskoler som for eksempel NHH og BI i liten grad samarbeidet med tekniske universiteter som NTNU. De har levd på hver sin planet med liten interaksjon. Mens teknologer har gjort utbyggingen av Nordsjøen mulig, har det i stor grad vært økonomer som har ledet selskapene. I dag er teknologi og data mye mer bestemmende for innovative markedstilbud og forretningsmodeller og dermed bedriftens inntekter og aksjonærverdier.

Økonomene vet for lite om teknologi, og teknologene vet for lite om økonomi og administrasjon. Forenklet kan vi si at STEM-fag studenter (Science, Technology, Engineering, Mathematics) er dyktige oppfinnere og entreprenører, men fremtiden vil kreve at STEM- og business-studentene i langt større må finne sammen. Dette er et ansvar som ligger på rektorenes bord.

Vårt utgangspunkt er at entreprenører og økonomer er hverandres beste venner til glede for nyskaping, omstilling, vekst og sysselsetting. For egen del er vi stor tilhenger av «den verdiskapende økonomen» som en fremtidsposisjonering av økonomene – en posisjonering som åpner for større samarbeid med teknologen. Dette vil styrke norsk næringsliv, og samfunnets bærekraft. Dette er et ansvar som ligger på Statsrådens bord.

Nina Riibe

Adm. direktør i Econa

Tor W. Andreassen

Leder av Econas fagutvalg