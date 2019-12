Data for å gjøre industrier mer bærekraftige

Hver dag, ifølge Brookings Institution, løftes titusenvis av mennesker ut av fattigdom. Og hver dag tar hundre tusenvis av mennesker steget inn i den globale middelklassen. Disse menneskene fortjener minst like gode levevilkår som de menneskene i utviklede land har nytt de siste tiårene.

Ved å bruke data og teknologi for å omstille industrien slik at den blir mer effektiv, kan vi få både økt produksjon og lavere utslipp.

Dette skaper noe som ved første øyekast ser ut som et dilemma. For å dekke behovene til denne voksende delen av verdensbefolkningen, må det produseres mer. Samtidig må utslippene kuttes dramatisk for å sørge for at vi møter FNs bærekraftsmål og i det hele tatt fortsetter å ha en klode å bo på i framtiden.

Disse prioritetene trenger ikke å stå i motsetning til hverandre. Ved å bruke data og teknologi for å omstille industrien slik at den blir mer effektiv, kan vi få både i pose og sekk: Økt produksjon og lavere utslipp.

Det er ingen hemmelighet at mange av prosessene på fabrikker, oljeplattformer og installasjoner rundt om i verden ikke gjøres optimalt

Dette skjer ikke av seg selv. For å få det til, må industrielle bedrifter være forberedt på å forandre seg, benytte seg av data og bruke ny teknologi og kunnskap for å ruste opp gamle prosesser. Et sted å begynne, er ved å foreta en kritisk vurdering av måten vi allerede jobber. Det er ingen hemmelighet at mange av prosessene på fabrikker, oljeplattformer og installasjoner rundt om i verden ikke gjøres optimalt. Energieffektivisering er et perfekt eksempel på dette.

Ved å hente inn data fra utstyret og samle det i ett verktøy, kan arbeidere ta smartere valg for å redusere energiforbruket

I 2017 slapp Aker BP ut 910.000 tonn karbondioksid. Ifølge selskapets egne beregninger, er det et uforløst potensial til å kutte utslippene med minst 10 prosent bare ved å overvåke og styre turbinene, pumpene og annet utstyr på oljeplattformene på en mer effektiv måte.

Ved å hente inn data fra utstyret og samle det i ett verktøy, kan arbeidere ta smartere valg for å redusere energiforbruket og dermed optimalisere driften. Et utslippskutt på 10 prosent høres kanskje ikke ut som så mye, men det er det samme som å fjerne nesten 20.000 biler fra veiene. I tillegg til miljøgevinsten, har Aker BP et økonomisk insentiv til å fortsette å kutte utslippene med CO2-avgiften.

I tillegg til å optimalisere utslipp, må vi optimalisere ressursbruk. Fiskerinæringen er et eksempel. I dag koster ulovlig, urapportert og uregulert (UUU) fiske i verden mer enn 210 milliarder kroner i året. Men dette er et problem som handler om mer enn penger. Ulovlig fiske kan skade havbunnen og dyrearter som feilaktig fanges opp av trålere.

Overfiske er et av fokusområdene til miljøforskningsselskapet REV Ocean og stiftelsen Ocean Data Foundation. REV Ocean forsker blant annet på teknologi i garn som kun fanger opp noen typer fisk og lar andre dyr slippe unna, og overvåkningsverktøy som gjør det enklere å dokumentere fiskebestander for å forhindre overfiske.

Dataen må samles, vaskes, kobles sammen, og presenteres til mennesker slik at informasjonen kan gjøres om til handling

Dette er kun to eksempler på konkrete tiltak som kan gjøre industrier mer bærekraftig og bedre forberedt på å møte behovene til en mer folkerik verden. De har data til felles. Industrielle bedrifter produserer allerede dataene som trengs for å optimalisere produksjonen sin. Men dataen må samles, vaskes, kobles sammen, og presenteres til mennesker slik at informasjonen kan gjøres om til handling.

For hver prosess som optimaliseres, endres industrien litt etter litt. Dette er måten vi kan øke produksjonen på for å fortsette å løfte flere mennesker ut av fattigdom. Dette er måten industrielle bedrifter blir en del av løsningen for en mer bærekraftig verden.

Norge har en kombinasjon av sterk industriell kompetanse, myndigheter som ser framover og ønsker å tilpasse reguleringer, og med en arbeidsstyrke som er åpne for endringer. Dette er derfor et område der vi i Norge er veldig godt posisjonerte til å vise vei for resten av verden.

