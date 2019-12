Vi har mer enn nok strøm til eget forbruk

«Vi skal lytte til motvinden» står det å lese i Finansavisen 28. november. I innlegget hevdes det at befolkningen har et langt mer nyansert syn på vindkraft enn mange motstandere vil skape inntrykk av. Dette er sikkert riktig, men skyldes antagelig at de færreste slipper å forholde seg til de støyende og vanvittig iøynefallende installasjonene til daglig. I tillegg til vindmøllene i seg selv preger de tilhørende permanente veiskjæringene, anleggsveiene, trafoene og strømledningene naturen i stor grad.

Hvorfor kan ikke Stadtwerke München skrote planene for Frøya og sette opp vindmøllene på fjellene i sitt eget umiddelbare nærområde, for eksempel i de tyske alpene?

La NVE godkjenne et par 180 meter høye vindmøller på en høyde i Nordmarka og tilsvarende på Askerøya ved Lyngør, så vil motstanden umiddelbart øke dramatisk. «Du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv» er en god leveregel.

Hvorfor kan ikke Stadtwerke München skrote planene for Frøya og sette opp vindmøllene på fjellene i sitt eget umiddelbare nærområde, for eksempel i de tyske alpene? Svaret gir seg selv; visuell forurensning av de flotte fjellene sør for München med tilhørende veiskjæringer og permanente anleggsveier er utenkelig, ikke minst fordi det vil være ødeleggende for turistnæringen. I Norge er det imidlertid fritt frem; drevet frem av økonomisk gevinst til initiativtagere, entreprenører og eiere, i tillegg til noen smuler fra de rikes bord til det offentlige. At vi lar kystlinjen bli rasert av utbyggere med vikarierende motiv, deriblant utlendinger som ikke får lov til å bygge i egen bakgård, er komplett uforståelig. Ta en tur til Trøndelagskysten til sommeren, og du vil se konsekvensene!

Norge har mer enn nok strøm til eget forbruk. Dersom vi skal ta et kollektivt miljøansvar for Europa, kan vi ikke samtidig stille lavere krav til bevaring av egen natur enn det andre land i Europa gjør. Oppgradering av virkningsgraden på eksisterende vannkraftturbiner i Norge og fremtidig satsing på havvind er gode alternativer for Norges bidrag til strømnettet i Europa i overskuelig fremtid.

Alfhild B. Næstvold

Støttemedlem av Motvind, Bærum