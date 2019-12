Bensin på revolusjonsbålet

Iranske myndigheter annonserte forrige uke at bensinsubsidiene skal kuttes. Den jevne iraner må nå betale 50 prosent mer for å fylle tanken. Dette har ført til at sinte bilister blokkerer motorveien inn til Teheran, bensinlagre står i fyr, og minst én demonstrant er bekreftet drept. Amnesty og sosiale medier melder om opptil 100 døde. Iranske myndigheter truer med å slå hardt ned på protestene og har blokkert tilgangen til internett i store deler av landet.

Bakteppet er en hardt presset økonomi, økte matvarepriser og en ung befolkning med dystre fremtidsutsikter. Arbeidsledigheten blant unge er nesten 30 prosent, og den iranske valutaen rial har stupt dramatisk det siste året.

USAs exit fra atomavtalen og påfølgende sanksjoner har gjort vondt til verre for iranere flest. Befolkningens vrede rettes ikke mot USA, men mot Irans myndigheter. Den reformvennlige presidenten Rouhani er under press – atomavtalen som nå ligger nede for telling var nøkkelen til å få Iran på fote. Irans åndelige leder ayatolla Ali Khamenei støtter kuttet i subsidiene og kritiserer demonstrantene. Dette har ikke gjort den øverste lederen og hans allierte populære. Iranere er generelt misfornøyd med regimet, og det har vært flere tilløp til opprør det siste året.

President Donald Trumps lojale utenriksminister Mike Pompeo prøver å utnytte situasjonen, og kom med følgende tweet: «Som jeg sa til den iranske befolkningen for halvannet år siden: USA står sammen med dere». Iran kaller amerikansk støtte til protestene kynisk og hyklersk. Irans utenriksminister Mohammad Javad Zarif anklager USA for å drive økonomiske terror mot sivilbefolkningen.

Dette er med andre ord et dårlig tidspunkt å øke bensinprisene, men etter planen skal inntektene fra prisøkningen omgjøres til kontantutbetalinger for 18 millioner iranske lavinntektsfamilier. De voldsomme protestene tyder på at folket ikke har noe tiltro til denne planen.

I forrige uke var det ettårsmarkering for De gule vestene (gilets jaunes) i Frankrike. Bevegelsen er blitt et symbol på globaliseringens tapere som gir makteliten et spark i baken. Det hele begynte også i Frankrike med en økning av bensinprisene. De voldsomme reaksjonene – selv etter fransk standard – tok president Macron på sengen. Den franske regjeringens forslag om å øke drivstoffprisene var i tråd med et varslet grønt skifte og landets forpliktelser under Parisavtalen. Demonstrasjoner er dagligdags i Frankrike, men landet har ikke opplevd slike opptøyer siden studentopprøret i 1968.

At de marsjerte forbi «Les Invalides-monumentet» reist for den franske revolusjonens krigshelter, var ikke tilfeldig

Macron har for lengst trukket forslaget, og lover nå 10 milliarder euro til de fattigste i Frankrike. Dette kommer på toppen av en antatt kostnad på over 20 milliarder euro som følge av De gule vestenes ramponering av butikker, påtente biler og tapte turistinntekter.

Misnøyen vedvarer, og sporadiske protester gjør at store politistyrker står parat. De gule vestenes markering forrige uke besto av å vise frem mange av de 2.500 skadede demonstrantene, deriblant 24 personer som har mistet synet. At de marsjerte forbi «Les Invalides-monumentet» reist for den franske revolusjonens krigshelter, var ikke tilfeldig.

Flere europeiske land har lagt planer om økte bensinpriser på is, det råder en reell bekymring for at revolusjonsånden fra Frankrike kan spre seg.

I oktober bestemte myndighetene i Ecuador å fjerne bensinsubsidier for 1,4 milliarder dollar som del av lånekravene fra IMF. Prisen på diesel doblet seg over natten. Dette førte til voldsomme protester i hovedstaden Quito. Etter 11 dager med uro, og store økonomiske tap, satte president Moreno ned bensinprisen igjen.

Det internasjonale energibyrået IEA estimerer at globale bensinsubsidier til forbrukere var på mer enn 400 milliarder dollar i 2018. G20-landene står for en betydelig del av dette beløpet. FNs generalsekretær Antonio Guterres påpeker at subsidieringen av fossilt brennstoff er et stort hinder for å nå klimamålene i Parisavtalen.

Selv trygge Norge har erfart at sinte bilister kan lede til folkeopprør

Samtidig viser forskning at kutt i bensinpriser rammer de fattige hardest. Protestene i Quito ble ledet av fattige indianere, studenter og fagorganisasjoner. Økte forskjeller, fattigdom og vrede mot eliten – der sistnevnte knapt legger merke til en økning i bensinpriser – kan være en farlig cocktail.

Selv trygge Norge har erfart at sinte bilister kan lede til folkeopprør. Bompartiet representerte – i alle fall i norsk målestokk – en politisk revolusjon. Norske (bensin-) bilister vil nok fortsatt synes at iranske bensinpriser er greie. Til tross for 50 prosents økning koster en liter 90 øre.

