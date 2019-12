Digitale rådgivere for bedre råd

Innen få år vil digitale rådgivere utføre en betydelig del av arbeidet i flere rådgiverbransjer. Kommunikasjonsrådgivere er intet unntak. Faktainnhenting, sammenligning av relevante saker og solid analysearbeid er grunnlaget for gode råd. Nettopp her vil digitale løsninger overgå rådgivere av kjøtt og blod, både i tempo, presisjon og dybde i utførelsen. Dette er ikke bare et fremtidsscenario, men gjelder allerede. Her er et eksempel.

Navreet Kaur. Foto: First House

Etter å ha fått en rekke parkeringsbøter, lagde den 19 år gamle Stanford-eleven Joshua Bowder chatboten DoNotPay fordi han var lei av den tungrodde klageprosessen i parkeringsetaten. Kort tid etter lanseringen hadde chatboten sendt inn klager på 250.000 bøter på vegne av sine brukere. DoNotPay vant 160.000 av disse sakene, en suksessrate på over 60 prosent.

Ingen er flinkest til alt. Heller ikke kunnskapsbedrifter kan nøye seg med kun å være faglige fyrtårn. Kravet til innsikt, tempo og spesialisering i arbeidsoppgaver øker ettersom presis analyse har større økonomisk verdi enn noen gang. Som kommunikasjonsrådgivere ser vi at kundene har behov for enda mer innsikt om hvem og hva som påvirker virksomheten deres.

I First House har vi utviklet en digital rådgiver basert på IBM Watson-teknologi for kunstig intelligens. Løsningen gjenspeiler vår arbeidsmetodikk på flere områder. Med et bredt tilfang av relevante kilder får vi på sekunder gjennomført analyser og svar på hypoteser det tidligere tok dager med manuelt arbeid å ta frem.

Vi leser og hører om mange analyseløsninger under utvikling, men ikke om så mange som er operative. Vår erfaring er at slik teknologi fungerer. Identifikasjon av trender, testing av hypoteser og måling av gjennomslagskraft er noe av det slike løsninger allerede kan bidra med.

Roboter vil gjøre stadig mer arbeid også i tradisjonelle kunnskapsbedrifter. Men de vil ikke utkonkurrere rådgiverne. Her er tre årsaker.

Analysen er bare halve jobben:

Gode rådgivere er bevisste og tydelige på skillet mellom fakta og erfaringsbaserte antagelser. Det er evnen til å bruke gode faktagrunnlag og analyser som skiller klinten fra hveten. Det er strategien og de operative tiltakene som bidrar til at endringer skjer. Digitale løsninger kan komme opp med treffsikre forslag, men ingen vil våge å slavisk følge disse rådene i spesielt krevende saker. Til det er virkeligheten for sammensatt.

Kreativitet:

I krevende oppdrag kan kreativitet være helt avgjørende for graden av suksess. Uten kreativitet i strategi og løsning kan man mislykkes fullstendig. Ja, også roboter kan være kreative, men det vil være svært langt frem til at de kan oppvise treffsikker kreativitet på så brede felt som for eksempel finansielle rådgivere, jurister eller kommunikasjonsrådgivere må operere i.

Vinnerne vil være de som klarer å integrere menneskelig kompetanse og tilstedeværelse med digital x-faktor

Kundedialog og nytt samarbeid:

Kunder uten tilstrekkelig kompetanse på robotens felt vil neppe våge å lene seg på roboter alene i viktige saker. Vil roboten kunne kommunisere godt med kunden slik at kunden får nødvendig trygghet for kvalitet i prosess og resultat? Vinnerne vil være de som klarer å integrere menneskelig kompetanse og tilstedeværelse med digital x-faktor. Digitale verktøy vil lage gode analyser, men de vil stadig måtte tolkes og testes inn i større sammenhenger og opp mot alternative metoder. Menneskelig forståelse og empati vil være nødvendig for å få dette formidlet til kunden.

Rådgivningsselskaper som ikke integrerer den teknologiske utviklingen inn i sin egen forretningsmodell vil få betydelige utfordringer innen få år. Med roboter på laget er man utvilsomt mer relevant for kundene.

Navreet Kaur

Analysesjef og prosjektleder for Hastings i First House