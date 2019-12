Nye SkatteFunn-regler diskriminerer oppstartsbedrifter

Det var med forskrekkelse at jeg leste nyheten om at Finansdepartementet vil hindre virksomheter som har brukt opp halvparten av innskutt egenkapital i å dra nytte av SkatteFunn. I henhold til EØS-regelverket om ulovlig statsstøtte vil de bli klassifisert som selskaper «i vanskeligheter». For mange selskaper er dette både en uheldig og misvisende kategorisering.

De siste åtte årene har jeg jobbet med startups gjennom inkubatoren Get Started. Vi har hjulpet mange nye selskaper. Her inngår trening i gründerskap, spissing av forretningsmodell, styrearbeid med mer – deriblant innhenting av kapital og finansiering av aktiviteter. Her har vi erfart at SkatteFunn har vært et kjærkomment og viktig virkemiddel for disse bedriftene, som også har gitt en samfunnseffekt: De ti oppstartsbedriftene vi har jobbet tettest med har til nå skapt over 50 arbeidsplasser og har en årlig omsetning på over 200 millioner kroner. Dette er næring og arbeidsplasser vi trenger i Norge. Skulle oljen forsvinne i morgen, må vi erstatte et næringstap på 250 milliarder kroner årlig, ifølge Næringsdepartementet.

Mads Haaland-Paulsen. Foto: Alex Asensi

SkatteFunn er et viktig virkemiddel, men de nye reglene Finansdepartementets bebuder vil i praksis fjerne dette virkemiddelet fra de aller fleste startups. Disse selskapene jobber hardt med å skaffe kapital. De første årene kjennetegnes gjerne med underskudd. Denne fasen varer gjerne tre til syv år. I startfasen henter de inn ny kapital både fire, fem og seks ganger for å finansiere virksomheten.

Hensikten med denne kapitalinnhentingen er nettopp å finansiere underskuddene i disse kritiske årene. For å minske utvanning av virksomheten gjøres det i flere puljer. Dette betyr ikke at selskapene er «i vanskeligheter». Dette er en naturlig del av finansieringsplanen. Å skaffe ny kapital til oppstartsselskaper er allerede en krevende oppgave, som mange ikke lykkes med.

Om bedrift blir innvilget SkatteFunn, finansieres 20 prosent av FoU-kostnadene

Dersom en startup skulle være innenfor det foreslåtte regelverket, måtte en hente inn kapital tilsvarende to ganger det planlagte underskuddet. Dette vil være et urimelig krav som er svært vanskelig å få investorer med på. Derfor vil de foreslåtte reglene effektivt fjerne dette finansieringsvirkemiddelet for de fleste oppstartbedrifter – spesielt for dem med et langt FoU-løp foran seg. Om bedrift blir innvilget SkatteFunn, finansieres 20 prosent av FoU-kostnadene. Riktignok har SkatteFunn et unntak for de første tre årene for en startup, men vår erfaring viser at det er lite aktuelt å søke skattefunn de første to årene. Da er fokuset på andre oppgaver.

Om Finansdepartementet ønsker å tilrettelegge for nye, innovative virksomheter, bør det ta en ny runde og finne en annen måte å klassifisere bedrifter «i vanskeligheter» enn dette kravet til egenkapital.

Mads Haaland-Paulsen

Gründer og leder av inkubatoren Get Started!