Forbrukertilsynet: Kontanter er nødvendig

Forbrukertilsynet har ikke et nostalgisk syn på kontanter, slik Virkes Kristensen hevder i Finansavisen lørdag 7. desember. Og jeg undres over påstanden om at vi «kveler innovasjon». Vi har tvert imot jobbet mye med nye digitale betalingstjenester, og har vært en viktig sparringspartner når norske banker har utviklet nye, gode løsninger. Blant annet kan jeg nevne Finans Norges utarbeidelse av sikre vilkår for betalingskort til barn, hvor Forbrukertilsynet hadde en viktig rolle. Dette er én av flere prosesser som har gitt nye grupper forbrukere tilgang til digital betaling, noe som er svært positivt.

Det er også en feiltolkning at næringsdrivende kan avtale seg vekk fra forbrukerens rett til å betale kontant, slik Kristensen antyder. Ordlyden i finansavtaleloven og uttalelser fra Justisdepartementets lovavdeling (lovens eier) viser tydelig at lovens hensikt er at forbrukere skal ha rett til å betale med kontanter. Det burde være klart for de fleste at det ikke er en misforstått nidkjærhet fra vår side som gjør at vi forsvarer denne retten. Dette er rettigheter som er gitt til forbrukerne av lovgiverne, og det er vår oppgave å sørge for at loven følges.

Justisdepartementet har signalisert at de vil se på denne bestemmelsen om ikke lenge. Det synes jeg er en god idé. I Danmark har de en regel om at retten til kontant betaling ikke gjelder på visse tider av døgnet. I Sverige er det kun det offentlige som må ta mot kontanter, mens private har valgfrihet. I Norge bør vi se på en løsning som balanserer behovet til næringsdrivende og alle forbrukergrupper, men som samtidig sørger for godt personvern og et betalingssystem uten vesentlige sårbarheter.

Jeg bruker selv så å si aldri kontanter. Slik er det for mange av oss. Det betyr ikke at jeg ikke ser behovet til det mindretallet som fremdeles er avhengige av dette betalingsmiddelet. Jeg får klager og tips fra eldre som ikke får betalt på legesenteret, og om barn som må stå igjen på bussholdeplassen.

Jeg er altså ikke først og fremst opptatt av kontanter, men av at alle forbrukere skal ha mulighet til å betale for seg. Uten denne muligheten faller man helt utenfor i det moderne forbrukersamfunnet. Nettopp derfor er dette et så viktig forbrukerspørsmål selv om det kun gjelder et lite mindretall.

Hva må så på plass for denne kontantfrie fremtiden? Digitale betalingsløsninger som er tilpasset alle brukergrupper, med godt personvern og uten vesentlige sårbarheter. Og i tillegg trengs det altså en lovendring.

