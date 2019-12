Stortingsmelding om datadrevet økonomi: Opp med farten, Astrup

Samtidig som adventstiden satte inn, meldte digitaliseringsminister Nikolai Astrup (H) at han vil lage en stortingsmelding om datadrevet økonomi og innovasjon. Det er et kjærkomment initiativ med stort potensial for å skape et rikere og mer bærekraftig samfunn for oss alle.

Det er enorme verdier vi snakker om, og de øker kraftig. EU viser til at verdien av data vil mer enn dobles på få år – fra 285 milliarder euro i 2015 til 739 milliarder i 2020.

Derfor bør veien fra ord til handling også være kortest mulig.

Astrup skal nå sette ned en ekspertgruppe, som så skal drøfte seg frem til overordnede politikkanbefalinger, og bruke minst et års tid på det. På et felt hvor Norge allerede er på hæla, bør det ikke legges opp til planlegging i årevis, men at vi parallelt tester ut løsninger for å styrke datadrevet økonomi og innovasjon.

Gorm Hedløy (t.v.) og Christoffer Daae-Qvale. Foto: Henrik Charlesen

Vi kan hente inspirasjon hos vår danske nabo. Som danskeid IT-selskap i Norge ser vi at danskene på flere områder er bedre skodd for forvaltningen av digitale data. Mens Norge er nede på en 14. plass på FNs digitaliseringsindeks, ligger Danmark på førsteplass.

Danmark er i front når det kommer til å bygge en sammenhengende offentlig digital sektor som setteren borgeren i sentrum. I Norge er det ulike systemer fra kommune til kommune. Her har danskene vært råere til å skjære igjennom og lage en felles nasjonal løsning. Det gjør det for eksempel mye enklere å håndtere sensitive spørsmål rundt lagring og håndtering av persondata.

Når vi snakker om stordata, kommer vi ikke utenom de amerikanske gigantene, som Google og Facebook. For det er tross alt disse som per i dag eier og forvalter mesteparten av nordmenns digitale fotavtrykk. På denne fronten har Danmark også vært offensiv. Allerede i 2017 utnevnte de verdens første techambassadør. Hans ansvar er blant annet å ivareta danske interesser opp mot amerikanske techgiganter. Med ambassadørbolig i Silicon Valley, bygger han opp sterke kontaktnettverk, og behandler selskapene som om de var selvstendige land. Resultatet er at Danmark er godt informert om hva som skjer, og kan fremme nasjonale interesser.

Godt gjort er bedre enn godt sagt. La arbeidet med stortingsmeldingen i seg selv bli et eksempel på innovasjon.

Gorm Hedløy

Norgessjef

Christoffer Daae-Qvale

Partner

Begge i Netcompany