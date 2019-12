«Green Deal»: Årets julegave fra EU er både hard og myk

Europakommisjonens president, Ursula von der Leyen, presenterte veikartet for «Green Deal» denne uken. Målsettingen er en betydelig avkarbonisering av Europa ved utvikling av grønne ressurser og grønnere teknologi. Særlig sirkulærøkonomi står høyt på prioriteringslisten.

EU har over flere år arbeidet med rammeverk for et effektivt og renere kraftsystem og renere industri, og nå er også industriens innovasjons- og konkurransekraft inkludert. Dette er avgjørende for å utnytte potensialet for produkter med et lavere karbonfotavtrykk fra europeiske bedrifter. For å lykkes, vil EU ta i bruk en kombinasjon av pisk og gulrot. Det vil bli stilt tøffere krav, samtidig som det blir gitt incentiver for bedrifter som klarer å levere.

Rønnaug Sægrov Mysterud. Foto: Hydro

I norsk sammenheng er «Green Deal» viktig fordi Europa er sentralt marked for mange og den vil legge føringer for konkurranseevne. Mye av rammeverket vil være avgjørende for energikostnader og etterspørsel av varer, ettersom regelverk for offentlige innkjøp i EU vil sette nye standarder.

Vi har allerede sett at bygg- og entreprenørbransjen har økt innsatsen innenfor sirkulærøkonomien

Fornybare energiressurser og kunnskapen i Norge gir oss solide forutsetninger for å skape fortrinn som kan utnyttes i Europa. Vi har startet å sette sirkulærøkonomi på agendaen, og flere sektorer satser på å bli sirkulære, blant annet innen IT, bygg og mineralnæringen. Vi har allerede sett at bygg- og entreprenørbransjen har økt innsatsen innenfor sirkulærøkonomien, blant annet Økern Portal, som blir ett av Oslos mest fremtidsrettede bygg. Denne innsatsen må styrkes for å bidra i den europeiske utviklingen.

FREMHEVES: Kontorprosjektet Økern Portal i Oslo. Illustrasjon: Dark Arkitekter

I «Green Deal» løftes også fokuset på at forbrukerne kan ta miljøriktige valg. Hydro har tidligere tatt til orde for at forbrukerne i større grad skal kunne ta bevisste valg, herunder valg av materiale. Mangelen på transparens når det gjelder materialers opprinnelse og fotavtrykk hindrer overgangen til en grønnere og mer sirkulær økonomi. En dytt fra forbrukere og krav fra myndigheter vil bidra til å drive denne utviklingen.

Som illustrasjon er resirkulering en konkret del av vår tilnærming til sirkulærøkonomi. For å lykkes med sirkulærøkonomi må vi starte lenge før et produkt er klar for resirkulering. Vi har en tilnærming som vi tror andre virksomheter også kan bruke som utgangspunkt:

Vi satser strategisk på de industriene hvor aluminiumens egenskaper, for eksempel lav vekt, kan bidra til utslippsreduksjon.

Vi jobber sammen med designere og ingeniører for å designe for resirkulering allerede på tegnebordet –produkters livsløpsperspektiv bestemmes allerede i designfasen. Er det laget av holdbare, resirkulerbare materialer? Kan det enkelt tas fra hverandre etter bruk, så det kan gjenvinnes? Et eksempel er IKEA-sofaen «Delaktig», som er utformet i aluminium og designet slik at den enkelt kan tas fra hverandre og resirkuleres etter bruk.

Vi utvikler og investerer i ny teknologi for håndtering av skrap for å styrke vår innsats innen resirkulering.

Granavolden-plattformen sier at Norge skal bli et foregangsland på sirkulærøkonomi. Nå har EU har lagt grunnlaget og planlegger de viktige politiske stegene videre. Vi må analysere hvor vi hører hjemme i sirkulæreøkonomien og gjøre de europeiske målsettingene til handlingsplaner både for virksomheter og samfunnet for øvrig. Klarer vi det, er dette en julegave fra EU.

Rønnaug Sægrov Mysterud

Ansvarlig for europeisk myndighetskontakt i Hydro