Regjeringen ønsker en god SkatteFunn-ordning

Jeg er enig med Mads Haaland-Paulsen i Get Started at SkatteFunn-ordningen er et viktig virkemiddel for å fremme nyskaping og innovasjon. Derfor har regjeringen for neste år blant annet foreslått å øke timesatsen. Det er riktig at EU setter begrensninger for støtte til selskaper i vanskeligheter. Jeg er ikke glad i den begrensningen, for slike selskaper kan vise seg å lykkes i fremtiden og bidra til nye, spennende arbeidsplasser.

Regjeringen ønsker at SkatteFunn-ordningen skal bli bedre, ikke at den skal snevres inn. Fremover vil vi se om det er noen måter vi kan endre reglene på slik at de treffer bredere igjen. EU-kommisjonen har satt i gang en evaluering av reglene i gruppeunntaksforordningen, som også innebærer definisjonen av vanskeligstilte bedrifter. Det arbeidet kommer vi til å følge med på.

I høringen om endringer i SkatteFunn-ordningen kom det innspill om at endringene som er foreslått kan gjøre at ordningen ikke er statsstøtte. Da er vi ikke bundet av reglene om selskap i vanskeligheter. Det er et spor vi vil forfølge. Vi ønsker at SkatteFunn fortsatt skal være en god ordning, også for oppstartsbedrifter.

Jørgen Næsje

Statssekretær (FrP)