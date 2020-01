Kopier Kina

Den 2.januar skrev Finansavisen om gründer Even Lundemo og selskapet Chargo som skal tilby utleie av power-banks for mobiltelefoner. Det nevnes kort at ideen er hentet fra Kina.

Det kinesiske massemarkedet rakk aldri kjøpe en PC før de fikk smart-telefonen i hånden

I dette ligger det i realiteten en langt større historie: For ti år siden var det Kina som kopierte, men nå er landet en skattekiste av ideer for Norge og Europa.

Heidi Berg. Foto: Privat

El-sparkesyklene i Oslo er et annet eksempel på det samme. Riktignok var det amerikanere som først tok konseptet fra Kina (hvor det er vanlige sykler, ikke sparkesykler) til USA, for så å bli kopiert i Europa.

Fellesnevnere for områdene man bør se til er mobilbaserte løsninger for forbrukere, særlig relatert til netthandel, sosiale medier og Internet of Things (IoT). Tre hovedgrunner til dette er:

Det kinesiske massemarkedet rakk aldri kjøpe en PC før de fikk smart-telefonen i hånden, det vil si at de som jobber med digitale produkter ikke trenger bruke energi på annet enn mobil-baserte løsninger.

De største digitale plattformene, som Alibaba og WeChat, er svært åpne for at andre selskap utvikler konsepter på toppen av deres tilbud

Mobilbetaling og IoT-løsninger brukes allerede av de aller fleste, så nye tilbud tas raskt i bruk.

De største digitale plattformene, som Alibaba og WeChat, er svært åpne for at andre selskap utvikler konsepter på toppen av deres tilbud. Sammen med en digital kundemasse på 800 millioner gjør dette innovasjonstakten svært rask.

Samarbeid er veien inn i fremtiden, ikke intern produktutvikling og proteksjonistisk tankegang

Aktører som Telenor og Vipps bør særlig følge med i timen når det gjelder det siste punktet: Samarbeid er veien inn i fremtiden, ikke intern produktutvikling og proteksjonistisk tankegang.

Forståelse for nye forretningskonsepter i Kina er også viktig for å gjøre riktige analyser: To amerikanske kommentatorer mente sågar at power-banks på utlån kan være en årsak til fallende mobilsalg i Kina. Lav batterikapasitet var tidligere en hovedgrunn for å kjøpe ny telefon. Med power-banks til utleie på en hver restaurant, kafé og treningssenter, trenger ikke kineserne kjøpe ny mobil like hyppig.

Nå er tiden inne for å høste lavthengende frukter ved å kopiere Kina, men da må flere gjøre som Even og ta turen til Kina for inspirasjon.

Heidi Berg

Selvstendig næringsdrivende, Shanghai