SV-lederens uetterrettelighet

SV-leder Audun Lysbakken fremsetter sterke og villedende påstander om private omsorgsleverandører i et intervju i Finansavisen 16.januar. Hans påstander er blitt tilbakevist gang på gang. Enten bryr han seg ikke om fakta, eller så får han det ikke med seg. Jeg vet ikke hva som er verst.

Han påstår at «store barnevernaktører har et digert sugerør ned i den norske statskassen. Pengene ender på kontoene til den internasjonale finanseliten». Litt senere snakker han om alle skattepengene som forsvinner i profitt til rike eiere i Luxembourg eller på Guernsey.

James Stove Lorentzen. Foto: Privat

To av de store operatørene innen barnevern er Ambea og Humana, som er børsnoterte svenske selskaper. De har riktignok store utenlandske fond blant aksjonærene, men det betyr ikke – som Lysbakken ønsker å gi inntrykk av – at alle pengene forsvinner ut av landet. En annen stor aktør er Aberia, som er 100 prosent norskeid. Den siste er svenske Team Olivia, hvis hovedaksjonær er et svensk PE-selskap, med fond registrert både i Sverige og i lavskatteland.

Det gis inntrykk av at selskapene tjener unormalt mye penger som så forsvinner ut av landet, men det stemmer ikke. Svenske Ambea har en driftsmargin på cirka 6 prosent før renter og skatter. Det er ikke spesielt høyt. Styrets mål er at 30 prosent av overskuddet skal betales i utbytte, noe som altså betyr at 70 prosent reinvesteres i virksomheten. Utbyttet gir en avkastning til aksjonærene på under 2 prosent, altså marginalt høyere enn bankrenten.

Til orientering betalte Ambea 62 og 96 millioner svenske kroner i skatt i 2017 og 2018. De norske selskapene betaler skatt som alle andre etter norske skatteregler. Muligheten til overskuddsflytting ved å trikse med internlån er ikke lenger mulig, fordi både Sverige og Norge har strammet inn på skattereglene for flere år siden. De betalte mer skatt enn utbytte i 2018.

Den største aksjonæren i Ambea er et fond, og investorene der er pensjonsselskaper, stiftelser osv. Ifølge årsrapporten til fondet har de 50 millioner pensjonister som indirekte eiere.

Videre påstår Lysbakken at det ikke er risiko i privat helse, men litt senere sier han: «Fra Sverige har vi lært at denne typen selskaper kan gå konkurs». Mener han med det at de ikke tar risiko? Tvert imot er risikoen meget stor. Flere av de norske barnevernselskapene viser negative resultater. I barnehagesektoren har det tilsynelatende ikke vært stor risiko til nå, fordi barnehageplasser har vært en knapp ressurs. Det snur nå i Oslo, noe som betyr at barnehager risikerer å ikke fylle opp alle plassene. Kontraktene for barnevern er svært risikable, da disse er rammeavtaler som ikke garanterer inntekter.

Lysbakken har frekkhetens nådegave når han anerkjenner viktigheten av de private aktørene når staten har et problem, som under flyktningkrisen da selskaper som Norlandia «reddet» staten, men å gi dem forutsigbare varige ordninger – det vil han ikke.

Kjære Lysbakken, kan vi i fremtidige diskusjoner konsentrere oss om kvalitet og hva som er til befolkningens beste, det er vel det som er viktig?

James Stove Lorentzen

Bystyrerepresentant for Oslo Høyre, fraksjonsleder i Helse- og sosialutvalget