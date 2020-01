Fagorganiserte til forsvar for privat omsorg

15. januar etterlyste Jan Erik Grindheim i Civita en sterkere reaksjon fra oss som er fagorganisert i privat omsorg på Rødt og SVs uttalelser om «velferdsprofitører». Som hovedtillitsvalgte i Stendi har vi vært ute og snakket på vegne av både kolleger og arbeidsgiver en rekke ganger, også når det har stormet som verst. Senest på onsdag var vi i møte på Stortinget nettopp fordi det var viktig for oss å få nyansere en spørretimedebatt som ga en beskrivelse av private barnevernstjenester som vi ikke kjenner oss igjen i.

Thomas Burmester Kleppe (f.v.), Eirik Erstad og Bård Henning Midtbøen. Foto: Privat

Som hovedtillitsvalgt er det alltid ting å ta tak i for å gjøre arbeidshverdagen vår enda bedre, men når vi forsvarer arbeidsplassen vår så er ofte svaret fra kritikerne av privat omsorg at «det er ikke de ansatte vi kritiserer, men ledelsen og eierne». Som om høyt kvalifiserte ansatte i privat omsorg ikke skulle skjønne bedre. Det er arrogant, for å si det mildt. To av oss hovedtillitsvalgte har faktisk jobbet i Stendi i over 20 år.

Vi vet at vi i Stendi er gode på det vi gjør, og ute på boligene og institusjonene, langt unna både Løvebakken og Akersgata, opplever vi å være en likeverdig samarbeidspartner som jobber tett og godt med de andre delene av omsorgsapparatet for å nå ett felles mål – best mulig omsorg for de som trenger det. Helt ulikt den «virkeligheten» enkelte politikere beskriver.

Så vi er helt enige med Grindheim i at det er viktig at fagorganiserte kommer enda sterkere på banen for å snakke om det gode og viktige arbeidet private omsorgsleverandører gjør hver dag.

Bård Henning Midtbøen

Hovedtillitsvalgt i Parat

Thomas Burmester Kleppe

Hovedtillitsvalgt i Fagforbundet

Eirik Erstad

Hovedtillitsvalgt i FO