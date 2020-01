Dagligvarebransjen: Hva med en oppsplitting?

Finansavisens leder 20. januar konkluderer med, sitat: «Hvis Norgesgruppen, som har 44 prosent av dagligvaremarkedet, betaler mindre enn Kolonial.no for kyllingene eller kjekspakkene, så er det nok en grunn til dette. At Konkurransetilsynet skal vurdere dette, er litt sånn Albania».

Sven O. Hegstad. Foto: Privat

Sikkert en riktig konklusjon. Men kanskje Konkurransetilsynet skal vurdere markedsmakt istedenfor prisdiskriminering. Med 43 prosents markedsandel i dagligvarebransjen er NorgesGruppen blitt elefanten i rommet som hindrer fri konkurranse på like vilkår. En generell regel er at med markedsandeler over 30 prosent, vil monopol- og oligopolstrukturer i økende begrense konkurransen i bransjen.

Kanskje konkurransemyndigheten bør la seg inspirere av hva som skjedde i USA da Standard Oil i 1911 ble tvunget oppdelt i 34 mindre selskaper og American Telephone and Telegraph i 1984 i syv mindre selskaper. Begge meget vellykkede oppdelinger som resulterte i likere konkurransevilkår, mer dynamikk og høy vekst.

Sven O. Hegstad

MBA (Harvard)