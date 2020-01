Gjør loven om god handelsskikk enklere

De neste ukene skal Stortinget behandle og vedta regjeringens forslag til lov om god handelsskikk. Fra vår side er vi opptatt av at loven først og fremst bør komme til anvendelse når det foreligger faktisk behov for regulering. Slik regjeringen selv gir uttrykk for i sine vurderinger, er loven avledet av uheldig forretningspraksis i et marked dominert av store dagligvarekjeder med sentrale innkjøpsavdelinger. Vi konstaterer likeledes at regjeringen i sitt lovforslag ikke beskriver vesentlige utfordringer når lokale kjøpmenn foretar sporadiske innkjøp av leverandører som utelukkende opererer lokalt.

Iman Winkelman. Foto: Virke

Allikevel er servicehandelen foreslått omfattet av til dels detaljerte bestemmelser som har sitt utspring i uttrykt misnøye med forholdene i en annen bransje. Det er heller ikke foretatt andre avgrensninger som gjør at loven treffer målrettet i de tilfeller der behovet for regulering er størst.

Majoriteten av våre medlemmer innen kiosk- og bensinstasjonsnæringen befinner seg i distriktet. Mange steder representerer våre medlemmer store arbeidsplasser i små lokalsamfunn.

Gjennom våre medlemmers rolle i eget nærmiljø oppstår det av og til avtaler om innkjøp av lokalproduserte dagligvarer. Ofte begrenser disse avtalene seg til innkjøp av varer produsert på hobbybasis av lokale krefter med tilgang på naturbaserte råvarer. Avtalene beløper seg gjerne til noen titusen kroner, og er i all hovedsak basert på gjensidig tillit mellom parter som sjelden tenker på at betingelsene for transaksjonen bør oppstilles skriftlig.

Vi er bekymret for at lov om god handelsskikk gjør det mer krevende for våre medlemmer å videreføre en tradisjon der lokalproduserte varer skifter hender uten at det medfører unødvendig papirarbeid. Både fordi det ikke er foreslått en nedre økonomisk grense for når loven skal komme til anvendelse, og fordi loven oppstiller detaljerte formkrav til enhver fremtidig avtale som skal inngås på dagligvareområdet.

For forbrukerne vil dette være negativt i form av redusert vareutvalg

Noen vil sikkert innvende at den nye loven er enkel å forholde seg til. Andre vil peke på at bruk av standardkontrakter kan redusere behovet for papirarbeid. Vi er bekymret for at mange forhandlere allikevel vil være usikre på hvordan de skal forholde seg til den nye loven, og som følge av dette vil reservere seg mot direkte innkjøp av lokale dagligvarer. For forbrukerne vil dette være negativt i form av redusert vareutvalg.

Gjennom merverdiavgiftslovens bestemmelser er det fastsatt en avgrensning som gjør at sporadisk omsetning av bagatellmessig karakter ikke medfører plikt til mva-registrering. Myndighetene har også bestemt at næringsdrivende med en årlig driftsinntekt under 50.000 kroner ikke må levere næringsoppgave.

Vi mener Stortinget bør innføre en lignende avgrensning i forbindelse med lov om god handelsskikk. Dette vil sikre at loven treffer best mulig i møte med utfordringene den skal bidra til å løse, men ellers ikke leder til påtvunget administrativt merarbeid for handelsbedrifter som videreselger lokale dagligvarer for småbeløp.

Iman Winkelman

Leder i Virke Servicehandel