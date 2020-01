Investorers ansvar for GDPR

En ny advokatundersøkelse i Sverige viser at klienter innen forretningsjuss mener behovet for rådgivning i GDPR er like stort som behovet for rådgivning knyttet til oppkjøp og investeringer. Det er det god grunn til. Internasjonale konsern og investorer er spesielt utsatt.

Oppmerksomheten rundt personopplysninger og mulige overtredelsesgebyr øker, mye drevet av krav til digitaliseringen og bruk av data. Det har foreløpig vært lite fokus på at GDPR-brudd kan få økonomiske konsekvenser for eier og investor.

Olav Kolstad. Foto: Schjødt

Eva Jarbekk. Foto: Schjødt

Gebyr etter GDPR utmåles basert på et foretaks omsetning, og det er den konkurranserettslige tolkningen av «foretak» som er sentral. Alle selskaper i et konsern sammen utgjør ett «foretak». Alle foretak som en konsernspiss har «avgjørende innflytelse» i, er samme foretak selv om de er organisert som selvstendige juridiske enheter. Morselskapet kan anses solidarisk ansvarlig for overtredelsesgebyr som ilegges døtre.

Ny eier kan bli solidarisk ansvarlig for et selskaps brudd på GDPR selv om bruddet relaterer seg til tiden før oppkjøpet

Man kan ha avgjørende innflytelse i et selskap uten å ha majoriteten av aksjene. Praksis fra EU-domstolen viser at man med eierandeler på under 50 prosent kan ilegges solidarisk ansvar med selskapet man har investert i om aksjonæravtaler eller annet gir investoren «avgjørende innflytelse» i selskapet.

Dette er noe en investor må være oppmerksom på ved oppkjøp. Ny eier kan bli solidarisk ansvarlig for et selskaps brudd på GDPR selv om bruddet relaterer seg til tiden før oppkjøpet. Utmålingen av overtredelsesgebyret kan gjøres på grunnlag av foretakets samlede omsetning.

Dette har betydning for due diligence før investeringer, da en eventuell GDPR-mangel med tilhørende gebyr vil kunne «smitte» på kjøper og investor. Foreløpig er det mest kjente eksempelet den såkalte Marriott-saken. Hotellkjeden Marriott kjøpte det mindre selskapet Starwood, hvor det viste seg å foreligge en teknisk/juridisk mangel. Konsekvensen ble at det britiske datatilsynet varslet et gebyr på over en milliard kroner – basert på det nye konsernets samlede omsetning.

Summen av dette blir at omsetningen til en ny kontrollerende eier kan bidra til å øke størrelsen på et overtredelsesgebyr som investoren så blir solidarisk ansvarlig for.

Foreløpig sier mange at det er behagelig stille i Norge og at det norske Datatilsynet ikke har delt ut store gebyrer. Det stemmer. Samtidig må man huske at også andre lands datatilsyn kan tenkes å innberegne norsk omsetning i beregningsgrunnlaget. Den positive siden av dette er at økt fokus på GDPR gir bedre kontroll i bedriftene og et bedre personvern.

Olav Kolstad

Advokat, dr. juris. og partner i Schjødt

Eva Jarbekk

Advokat og partner i Schjødt