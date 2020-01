Hva så, Hegnar?

Grensehandelen økte fra 8,9 til 17,6 milliarder kroner fra 2008 til 2019. «So what?», spør Trygve Hegnar i en lederartikkel 22. januar. Han er dessverre ikke alene om skuldertrekket. Apati og handlingslammelse er vel det som best karakteriserer norske politikeres svar på utflyttingen av verdiskaping og arbeidsplasser.

Virke går hardt ut og advarer mot konsekvensene av den økte grensehandelen, ikke bare for arbeidsplasser, men også for folkehelse, noe Hegnar tviler på. Poenget vårt er at et for høyt avgiftsnivå på for eksempel brus ikke gir redusert forbruk, slik politikerne legger til grunn, men fører til uforholdsmessig høy grensehandel. Statistisk sentralbyrås nye grensehandelstall viser nettopp dette. Det er mineralvann som øker sterkest.

Harald Jachwitz Andersen. Foto: Virke

Danske myndigheter overvåker effekten av ulike særavgifter, og inkluderer grensehandel i sine beregninger. Danskene bekymret seg sterkt da grensehandelen til Tyskland nærmet seg 5 milliarder kroner, og justerte særavgifter for å tilpasse avgiftsnivået, slik at effekten på forbruk skulle være optimal. Den norske grensehandelen til Sverige er over det tredobbelte. Avgiftsøkningen på mineralvann, som Stortinget vedtok i 2017, har bidratt til det.

Det er min påstand at nivået på mineralvannavgiften i Norge er helt ute av proporsjoner, og at det ikke fremmer sitt formål, altså redusert forbruk av sukkerholdig mineralvann. I tillegg holder vi oss med en avgift på drikkevareemballasjen som fremmer glass fremfor PET-flasker og bokser som gjenvinnes. Miljøregnskapet og folkehelseregnskapet peker i gal retning. Vi synes det er ganske oppsiktsvekkende at regjeringen lukker øynene for dette.

Konkurrenten er ikke bare en kjøretur unna for østlendinger og trøndere, men et tastetrykk unna for forbrukere i alle deler av landet

Handelsnæringen i Norge opplever økt konkurranse. Konkurrenten er ikke bare en kjøretur unna for østlendinger og trøndere, men et tastetrykk unna for forbrukere i alle deler av landet. Handelen har aldri bedt om særordninger. Vi ber kun om like konkurransevilkår, som for eksempel fjerning av avgiftssubsidiering av utenlandske konkurrenter som har mva-fritak frem til 1. april og tollfritak etter 1. april, og en bedre balansering av norske særavgifter som mineralvannavgiften.

Vi synes ikke vi krever for mye når vi ber om politikeres og medias oppmerksomhet om den eksepsjonelt høye handelslekkasjen og konsekvensene dette har for arbeidsplasser. Årsakene ligger i gammeldags politikk som ikke tar høyde for at Norge er et åpent land, og at konkurranseflatene mot utlandet øker for alle bransjer med digitaliseringen og nye forretningsmodeller som bringer varene hjem til kunden.

Harald Jachwitz Andersen

Direktør i Virke Handel