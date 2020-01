Ja til åpent søk om konkurskarantener

Muligheten for å ilegge konkurskarantene er et sentralt virkemiddel i kampen mot økonomisk kriminalitet og arbeidslivskriminalitet. Å bli ilagt konkurskarantene innebærer at du ikke kan stifte selskap eller inneha nye verv for et selskap, og du kan også bli fjernet fra eksisterende verv. Tall fra Konkursrådet viser at bostyrerne avdekker mulige straffbare forhold i over halvparten av de åpnede konkursene.

Eve Vangsnes Bergli. Foto: Skatteetaten/Bård Brinchmann Løvvig

Å sikre at karanteneopplysninger blir lett tilgjengelig for allmennheten vil være et riktig og viktig tiltak for å sikre et seriøst næringsliv og forhindre at konkursryttere fortsetter sin samfunnsskadelige virksomhet. Justis- og beredskapsdepartementet behandler for tiden et forslag om en endring av konkursregisterforskriften for å gjøre opplysninger om konkurskarantene i Konkursregisteret lettere tilgjengelige.

I dag må du oppgi fødselsnummeret til den du ønsker opplysninger om. Forslaget som nå er til behandling åpner for søk på personnavn. Dersom du må ha fødselsnummer for å gjøre søk i Konkursregisteret, vil mange antageligvis droppe å foreta søk for å sjekke om en person er ilagt konkurskarantene.

Skatteetaten mener derfor at det trengs en åpen søkefunksjon på nettsidene til Konkursregisteret. Et motargument er at søk i registeret uten fødselsnummer gir risiko for treff på andre personer med likt navn som er ilagt konkurskarantene. Dette kan enkelt unngås ved at Konkursregisteret for eksempel opplyser om fødselsdato, bostedskommune og eventuelt også postnummer i tillegg til navnet på den som er ilagt konkurskarantene.

Eve Vangsnes Bergli

Divisjonsdirektør for Innsats i Skatteetaten