Kan smarte hus lære oss å leve bærekraftig?

Det er blitt sagt om kjøretøyene fra Tesla at Tesla ikke er en bil, men en kjørende datamaskin. Tesla har klart å forbedre bremsekraft, vindusviskere, motorstyrke og frontlykter, alt sammen via trådløse oppdateringer av programvare.

Er det så utenkelig at vi i fremtiden vil slutte med å rive bygg for så å bygge nye? At vi heller bygger og bor og jobber i en datamaskin som kan oppdateres, repareres og forbedres trådløst og som lærer oss å leve bærekraftig? I dag kan vi installere smarte lys, smarte toaletter, smart varmeregulering, robotstøvsuger og -gressklippere, vinduer som vasker seg selv og virtuelle assistenter som Alexa og Siri. At noe er smart betyr at enheten kan kobles opp mot internett (IoT), at disse kan samle data og snakke med deg, og med hverandre. Vi er helt i starten av det som kalles IoT-revolusjonen, og den kommer med fantastiske, bærekraftige og smarte løsninger, men også utfordringer.

Mali Hole Skogen. Foto: IKT-Norge

Forbrukerrådet har flere ganger påpekt at mange av de smarte enhetene som er koblet opp mot internett også sender data ut av huset. De snakker med produsenten av enheten og sender informasjon om våre vaner og forbruk. Noen vi ikke kjenner vet hva vi ser på TV, de vet om vi er på slankeren, de vet om vi er syke eller friske, hvor mye vi trener, hva vi spiser, hvor mye vi sover og hvor rent vi har det i huset. Smarte tannbørster sender data om pussemønster til forsikringsselskaper som selger tannhelseforsikringer. Dataene sendes til leverandørene som enten bruker dataene om oss selv til persontilpasset markedsføring mot hver og en av oss, eller til firmaer som spesialiserer seg på å bruke disse dataene til å lage profiler på oss og som gjør prediksjoner av hvilke klær vi kommer til å kjøpe.

Men i disse personprofilene ligger også informasjon som kan predikere sannsynligheten for våre helt personlige forhold som psykisk sykdom, utroskap, farlig gjeld – ting vi ikke nødvendigvis ønsker at noen skal vite. For å delta i det stadig smartere samfunnet og for å bo i smarte bygg, må vi altså gi opp noe av privatlivet vårt.

Et nytt element i det smarte samfunnet er at maskiner er blitt flinkere til å lære av data. Maskinlæring heter teknologien og er den alle mektigste bransjen av det området som er kjent som «kunstig intelligens». Maskinlæring tillater at maskiner lærer av store datasett og utvikler egenskaper som ligner på menneskelig egenskaper. Det er denne teknologien som er ansvarlig for mesteparten av disrupsjonen innen automasjon og robotikk, hvor maskiner løser oppgaver tusenvis av ganger raskere enn oss mennesker.

Et virkelig smart smarthus er et flerlagssystem som krever liten eller ingen styring fra eierens side og som er i stand til å ta beslutninger basert både på historiske og på sanntidsdata. Selv om det ikke er så sannsynlig at smarte hjem-løsninger vil mestre kontekstbaserte beslutninger, i overskuelig fremtid, kan maskinlæring gjøre hjem som styres av IoT mye, mye smartere.

I 2017 kastet Norge 11, 7 millioner tonn avfall, det høyeste noen gang. Bygg- og anleggsbransjen står for hele 25 prosent av dette. Som en del av den grønne omstillingen må også denne bransjen endre seg. Digitaliseringen er spådd å føre til disrupsjon i så godt som alle bransjer. I dag er det dyrt å rive og å bygge nytt belastende både økonomisk og for miljøet, kanskje er vi er nærmere å slutte med det enn vi tror.

Mali Hole Skogen

Teknologi- og bærekraftsdirektør i IKT-Norge