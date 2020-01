Mangel på kompetanse bremser Norge

Teknologisk innovasjon og påfølgende globalisering har gjort endring til en konstant tilværelse. Og det som kanskje opplevdes som ubehagelig rask endring i fjor, vil i år være for sakte. Temposkiftet det siste tiåret vil virke som saktegående film sammenlignet med utviklingen vi vil se i 2020-årene.

Ny teknologi endrer bransje etter bransje. Svært ofte til det positive. Vi som jobber med IT vil bli avgjørende i håndteringen av eldrebølgen, uunnværlige i klimakampen og sentrale i arbeidet med å sikre økonomisk vekst.

Vi rangeres på bunn i spesialistutdannelser. Vi tiltrekker oss lite internasjonal kompetanse

Både politikere og næringslivsledere vet dette. Likevel er vi i ferd med å løpe rett inn i en kompetansefelle. Abelias siste omstillingsbarometer viser at Norge går i gal retning på flere sentrale områder. Sammenlignet med andre såkalte modne økonomier er vi en nasjon med generalister. Vi rangeres på bunn i spesialistutdannelser. Vi tiltrekker oss lite internasjonal kompetanse og faller på rangeringen over spisskompetanse innen teknologi og digitalisering. Det er en skummel utvikling når vi vet at de største investeringene og de flinkeste folkene i stadig større grad strømmer til de selskapene, geografiene og nasjonene som gjør det best på innovasjon.

Norge mangler ifølge kompetanseundersøkelser mange tusen personer med IKT-ekspertise. IKT Norges kompetansekartlegginger viser at nærmere 70 prosent av deres medlemmer i fremtiden må si nei til oppdrag om selskapene ikke får besatt flere stillinger. Foreningen har derfor stilt et krav til regjeringen om 5.000 nye IT-studieplasser i inneværende stortingsperiode.

I Finansavisen 15. januar kunne vi lese at IT-konsulentselskapet Conceptos Consulting holder fast på sin rekrutteringspolicy om mastergrad som minstekrav for ansettelse.

I Webstep tenker vi litt annerledes enn IKT Norge og Conceptos Consulting. Vi tviler på om regjeringen vil si ja til 5.000 nye IT-studieplasser, og vi tror ikke det nødvendigvis er slik at en mastergrad gir IT-kompetansen vi har behov for.

De beste IT-ekspertene i dag evner å forstå samfunnet rundt seg

Misforstå meg rett. Det er viktig med utdanning og mastergrad. Men skal vi lykkes i den stadig mer globaliserte kampen om gode IT-hoder, må vi makte å oppdage, motivere og hente kompetanse fra mange områder i samfunnet. Den teknologiske utviklingen går så fort at vi må våge å tenke helt nytt om formalkrav. De beste IT-ekspertene i dag evner å forstå samfunnet rundt seg. Begrepet ekspert i vår bransje bør derfor redefineres. Klassiske IT-kunnskap er fortsatt svært viktig, men de beste IT-teamene i dag må settes sammen av en mangfoldig gruppe mennesker med ulik utdannelse og bred praktisk erfaring. Et stadig mer sammensatt samfunn krever ulike typer kompetanse for å utvikle IT-løsninger for morgendagen.

Akademia, politikerne og bransjen selv må tenke nytt, og helst sammen, om hva det betyr å utvikle og foredle ekspertise.

Innenfor IT og teknologi er kvinnene i kraftig mindretall

Kun Island er bedre enn Norge på likestilling, ifølge årets utgave av World Economic Forums Global Gender Gap-indeks. Norske kvinner gjør det svært godt i arbeidslivet. Likevel gjør vi åpenbart noe galt. Innenfor IT og teknologi er kvinnene i kraftig mindretall.

Det er synd. Litt for kvinnene som går glipp av spennende utfordringer som vil styrke deres attraktivitet som ledere og arbeidstagere, men mest for samfunnet som går glipp av viktig kompetanse i en tid der vi mangler tusenvis av arbeidstagere som må løse helt nødvendige digitale utfordringer.

Norsk Redaktørforening ga i 2006 ut boken «Slik drar du bra damer – en håndbok i rekruttering av kvinnelige ledere». Jeg har ved flere tidligere anledninger uttrykt at også teknologibransjen må stille seg spørsmålet: Hvordan drar vi bra damer?

Det mener jeg fortsatt. Vi må rett og slett knekke «kvinnekoden».

Et godt utgangspunkt kan være å tydeliggjøre at IT-ekspertise nå handler om mer enn å ha mastergrad i koding. Det handler om å forstå hvordan teknologi kan løse verdens største samfunnsutfordringer.

Arne Norheim

Adm. direktør i Webstep