Ingen grunn til å fyre eller lufte nå

Å ha et godt inneklima er viktig. Forskning viser at både hjerne og kropp fungerer best hvis innetemperaturen er mellom 20 og 22 grader. Også økonomien har en idealtemperatur, hvor veksten er passe høy, arbeidsledigheten stabil på et lavt nivå, gjeld og boligpriser vokser moderat og inflasjonen er lav, men ikke for lav. Temperaturen i norsk økonomi er nå nær ideell.

For å regulere innetemperaturen er det lurt med en termostat, som holder ønsket temperatur. I økonomien er det sentralbanken som er termostaten. Gjennom lov og bestemmelse setter myndighetene opp målene, de stiller inn ønsket temperatur. Så er det opp til Norges Bank, gjennom sin virkemiddelbruk, å bidra til at målene blir nådd. De må reagere med renta når været skifter for å holde temperaturen i økonomien så stabil som mulig. Siden det tar tid å varme opp eller ned økonomien, må de være fremoverskuende. De må være gode meteorologer.

Værskifter kan komme overraskende og hurtig. Da oljeprisen falt i 2014/15 ble det raskt klart at temperaturen i økonomien kom til å falle. Renta ble dermed redusert. I tillegg tilførte vi ytterligere varme til økonomien gjennom økt oljepengebruk, vi fyrte i peisen som en ekstra varmekilde. Det hindret ikke at veksten avtok og ledigheten økte, men det tok ikke lang tid før temperaturen tiltok. Siden 2016 har veksten i norsk økonomi tatt seg opp og ledigheten har falt.

Den registrerte arbeidsledigheten er nå godt under der vi startet før oljekrisen. Fra høsten 2018 og gjennom fjoråret ble derfor varmeeffekten redusert. Norges Bank har hevet renta i alt fire ganger. At veksten i norsk økonomi nå avtar, er derfor en ønsket utvikling.

Det finnes ingen enkel måte å måle temperaturen i økonomien på. Det blir diskusjoner om hvor varmt eller kaldt det egentlig er. Myndighetene har også flere mål. I tillegg til at prisveksten skal være nær 2 prosent, skal produksjon og sysselsetting være høy og stabil. Ledigheten skal dermed være så lav som mulig uten at lønns- og prisveksten blir for høy. Samtidig skal renta motvirke oppbygging av finansielle ubalanser.

Med dagens rentenivå er det etter vårt syn utsikter til at veksten fremover blir akkurat såpass høy at arbeidsledigheten holder seg lav og stabil. Lønnsveksten ser ut til å bli akkurat så høy at inflasjonen holder seg nær målet på 2 prosent. Samtidig synes boligmarkedet å være i bedre balanse enn på lenge.

Vi er selvsagt avhengig av at temperaturen i verden rundt oss ikke skifter for mye. De politiske luftmassene særlig vestfra er i høyeste grad ustabile. At det er valgår i USA kan bidra til at Trump holder inne de mest «kreative» innfallene. Vi kan i hvert fall håpe. At det midlertidig er blitt en våpenhvile i handelskrigen mellom USA og Kina lover godt. Investeringer som er blitt satt på vent grunnet usikre rammebetingelser, kan nå i større grad settes ut i livet. Det er også gryende tegn til optimisme i Asia. Bedre vekst blant våre handelspartnere betyr bedre utsikter for norsk eksport.

«Å spå er vanskelig, særlig om fremtiden». Storm P’s visdomsord gjelder for økonomien som i meteorologien. Men holdt opp mot målene myndighetene har satt, og den informasjon vi nå har, ser temperaturen i norsk økonomi ut til å holde seg nær ideell de neste par årene. Det vil derfor trolig ikke være behov for Norges Bank å justere renta. Den ser ut til å bli liggende i ro.

Kjetil Olsen

Nordea