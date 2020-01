Hegnars kontantkrøll

Finansavisens redaktør skriver at Cutters «sier blankt nei til alt annet enn kortbruk». Det er ikke riktig. Hos Cutters kan du betale med både kort, Vipps og via Cutters’ egen mobilapp.

Hegnar skriver «etter finansloven er alle næringsdrivende pliktig til å ta betaling i form av kontanter». Det er heller ikke riktig. For det første heter det finansavtaleloven, og ikke finansloven. For det andre er det uenighet blant Forbrukertilsynet, Forbrukerrådet, akademia og mange andre om hva som er riktig tolkning av loven.

Jusprofessor Hans Fredrik Marthinussen ved Universitet i Bergen mener Cutters har loven på sin side. Med kronikken «Kontantplikten er en myte» opplyste han i november Dagens Næringslivs lesere om hva som er jussen. Videre er det samme synspunktet lagt til grunn av Trygve Bergsåker i tredje utgave av hans lærebok «Pengekravsrett». Bla til side 306 for å lese hva jusstudentene lærer.

Regelverket er uklart, men det er også utdatert. Dagens utgave av finansavtaleloven er fra forrige millennium, en tid der ikke alle hadde bankkort og ingen hadde hørt om smarttelefonen. Regjeringen er nå i sluttfasen av arbeidet med en proposisjon om ny finansavtalelov. Cutters håper det nye lovforslaget innebærer samme lovgivning som i Sverige, der næringsdrivende kan velge selv.

Våre frisører skal bruke tiden sin på det de er best på, nemlig å klippe – ikke alt mulig annet tull

Hegnar skriver videre at «Isolert sett er dette en fillesak, selv om Cutters i løpet av fire år har fått 81 frisørsalonger (…)». Det er heller ikke riktig. Vi har åpnet 93 og ikke 81 salonger. Hegnar mener også at vårt kostnadsanslag på flere millioner kroner for et nytt betalingssystem høres ut som ren propaganda. Vi tviler på at han har satt seg ned for å regne.

Hegnar og vi er imidlertid enige om en ting, nemlig at «kundene skal kunne velge». Det har vært vårt prinsipp siden den første salongen åpnet i Bergen høsten 2015. Den som kun ønsker å benytte kontanter har mange andre alternativer å velge mellom. Det er ingen hemmelighet at frisørbransjen er en av sektorene der problemer med svart omsetning er størst. Cutters har aldri tatt imot et kronestykke. Våre frisører skal bruke tiden sin på det de er best på, nemlig å klippe – ikke alt mulig annet tull, som for eksempel å håndtere et kassaapparatsystem og ta imot betaling fra kundene.

Bård Strøm

Digitaldirektør i Cutters