Høyre: Tull om eiendomssalg i Oslo

Av ukjente årsaker brakte nylig Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) opp en gammel sak om Høyre-byrådets salg av eiendom, som fremstilles på en ufordelaktig måte. Redaktør Trygve Hegnar kommenterte saken i en god leder 30. januar, men saken kan med fordel utdypes ytterligere.

For det første unnlot Klassekampen, som brakte «nyheten», å nevne at også dagens byråd selger eiendom. I årene 2016–17 ble det solgt for 753 millioner kroner. I de to foregående årene, Høyres siste, ble det solgt for 582 millioner.

James Stove Lorentzen. Foto: Privat

I praksis er pengene mottatt fra salg blitt brukt til kjøp eller oppbygging av nye eiendommer

For det andre gir han et inntrykk av at kommunen har gått glipp av store verdier. Det er litt mer nyansert enn som så. Det har seg slik at kommunen ikke har lov til å bruke inntekten fra salg av eiendom til daglig drift. Derimot må salgsprovenyet kun brukes til investeringer eller gjeldsreduksjon. I praksis er pengene mottatt fra salg blitt brukt til kjøp eller oppbygging av nye eiendommer. Kommunen investerer mer i bygg enn den selger, så kommunen har altså full glede av verdiøkningene. Salg av uhensiktsmessige eiendommer er i realiteten en måte å finansiere kommunens stadige behov for nye, hensiktsmessige bygg på.

For det tredje er det en salgsinstruks som sier at alle kommunens etater, bydeler og foretak skal høres før et salg. Hvis ingen er interessert i å overta, selges eiendommen. Det høres vel ganske fornuftig ut. Oppfølgingsspørsmålet er da om kommunen har gjort mange tilbakekjøp på salg de angrer. Spørsmålet har vært stilt, og svaret er nei.

Eksemplet med den gamle Sjømannsskolen fremstilles helt feil, og er blitt tilbakevist tidligere. Enkelt fortalt tar byrådslederen utgangspunkt i 1990-prisen på et tomt bygg med stort vedlikeholdsbehov og sammenligner dette mot leienivået for et nyoppusset bygg 25 år senere.

Jeg skal innrømme at det sikkert finnes eksempler på salg man i ettertid skulle ønske man ikke hadde gjennomført, men å lage et stort oppslag på at Høyre har solgt «arvesølvet» med påfølgende stort tap for kommunen blir bare helt feil.

James Stove Lorentzen

Oslo Høyres bystyregruppe