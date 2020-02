Skjær gjennom for flere boliger i Oslo!

Byrådet i Oslo ønsker å legge til rette for en tredje boligsektor, som skal sørge for minst 1000 rimelige boliger for eie eller leie innen 2023. Dette er et ambisiøst mål. Et annet ambisiøst mål er å redusere klimagassutslippene med minst 53 prosent innen utgangen av 2023.

Et viktig virkemiddel er fortetting langs kollektivknutepunktene. Kommuneplanen har bestemmelser om avvikssone støy. I disse områdene kan det etableres støyfølsom bebyggelse, herunder boliger, dersom det gjøres tilstrekkelige avbøtende tiltak. Hensikten er å oppnå boligfortetting nær kollektivknutepunkter, for i neste omgang å kunne redusere biltrafikken. Kollektivknutepunktene ligger oftest i nærheten av trafikkert vei.

FORSLAGET: Glassfelt i fasaden. Foto: JM

Å tillate boligbygging i avvikssone for støy er et resultat av en avveining mellom hver for seg viktige hensyn. Statens vegvesen hadde innsigelser til omfanget av Kommuneplanens avvikssone, men Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjente avvikssonen i 2016. Det ble lagt vekt på Oslos spesielle utfordringer knyttet til fortetting, sammenhengende byutvikling, et svært godt kollektivtilbud og krav til avbøtende tiltak. For å tillate bygging av boliger i avvikssone støy, stiller Kommuneplanen derfor krav om at halvparten av oppholdsrom og minimum ett soverom vender mot stille side.

I Sverige og Danmark er det utviklet en byggemetode hvor det etableres støyskjerm i glass mellom bygningskroppene slik at tre sider av dem samt uteoppholdsarealene mellom bygningskroppene skjermes for støy. Ved støyskjerming som etablerer tre «stille» fasader på bygningskroppen tilrettelegger man for bedre og mer hensiktsmessige planløsninger i boligene. I tillegg til at innendørs og utendørs støynivå bringes ned under tillatte grenser, reduseres forurensning fra støv.

Det er ønskelig å ta i bruk denne innovative byggeteknikken i avvikssone støy i Oslo. Byggemetoden bidrar til mer effektiv gjennomføring av Kommuneplanens mål om fortetting langs kollektivknutepunkter. Det første prosjektet er Karihaugveien 22 på Furuset.

Ved etablering av støyskjerm er det mulig å støyskjerme effektivt uten lokk over E6, og uten at det er til hinder for å etablere et lokk på senere tidspunkt. Samtidig kan det bygges boliger til en kostnad som åpner markedet for flere kjøpere.



Vi har vanskelig for å se hvorfor Statens vegvesen mener støyskjermer som dette ikke kan skape en stille side i Kommuneplanens forstand. Synspunktet har etter vårt syn ikke støtte i Kommuneplanens ordlyd eller formål. Støyskjermingstiltaket er også i henhold til Miljøverndepartementets veileder T-1442. Statens vegvesen har imidlertid nedlagt innsigelse mot prosjektet. De mener at stille side i Kommuneplanens forstand ikke kan etableres med tiltak på bygget/fasaden, selv om tiltaket rent faktisk etablerer en stille side og bringer støynivået utenfor fasaden og inne i bygget ned til tillatt nivå. Innsigelsen fremstår derved som formelt begrunnet.

Slike kamper tar år. I mellomtiden blir det ikke bygget boliger byen sårt trenger

Kommuneplanen er kommunens dokument, og det er kommunen som må tolke denne. Dersom Plan- og bygningsetaten aksepterer Statens vegvesens innsigelse som rettmessig tolkning, vil det redusere mulighetene for fortetting langs kollektivknutepunktene. Dette vil ha negative effekter for Oslos fortettingspolitikk langt ut over den konkrete saken.

Reguleringssaken for Karihaugveien 22 startet i 2014. Den vandrer i stadig nye runder i administrasjonen, og det er foreløpig uklart hva resultatet vil bli. Når Statens vegvesen både motsetter seg bygging av lokk og innovative bygningstekniske løsninger som løser den faktiske støyproblematikken uten lokk, kan det synes som det i realiteten dreier seg om en omkamp knyttet til Kommuneplanens avvikssone. Og når kommunen ikke tar eierskapet til tolkning av Kommuneplanen, kan det tyde på at noen heller vil ta en omkamp for å få bygd et lokk. Slike kamper tar år. I mellomtiden blir det ikke bygget boliger byen sårt trenger. Det er på tide å skjære gjennom!

Anne Sofie Bjørkholt

Partner og advokat i Advokatfirmaet BAHR

(Artikkelforfatteren representerer JM Norge i reguleringssaken. JM Norge ønsker å bygge cirka 660 leiligheter i prosjektet, som er kalt Granitten. Red.)