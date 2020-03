Sørgelig 10-årsjubileum

I løpet av det forrige tiåret økte kvinneandelen innenfor IKT med et prosentpoeng, til 24 prosent viser nye tall fra SSB. En trenger ikke mange studiepoengene i statistikk for å se at det går altfor sakte, om vi skal ta i bruk mer enn halvparten av potensialet i befolkningen.

Uten mangfold blant de som faktisk skaper teknologiene som omfatter stadig større del av livene våre, risikerer vi diskriminering og systemer laget av menn for menn

SSB-tallene i 2030 er nødt til å vise en betraktelig høyere kvinneandel. For å sikre en inkluderende digital verden og kultur, er det behov for flere kvinner og minoritetsgrupper blant utviklere, designere, ledere, og innkjøpere. Uten mangfold blant de som faktisk skaper teknologiene som omfatter stadig større del av livene våre, risikerer vi diskriminering og systemer laget av menn for menn.

Øystein Eriksen Søreide. Foto: Jone Frafjord

Det jobber i dag over 1.700 flere kvinner innen IKT enn for ti år siden. Bransjen i seg selv har økt i antall ansatte og omsetning. Ikke minst har den vokst i betydning. Nettopp derfor er det så viktig å ta i bruk de beste hodene i hele befolkningen.

Oppmerksomhet må rettes mot teknologi i ungdomsskolen

Mange mener mangt om hva vi må gjøre. Det er en god ting. Få eller ingen sitter med fasiten. Som representant for teknologi- og kunnskapsbedriftene kjenner vi i Abelia på et viktig ansvar. Derfor foreslår vi blant annet å ta grep på tre nivåer:

Det å starte tidlig er avgjørende, og oppmerksomhet må rettes mot teknologi i ungdomsskolen. Studier viser at jenters interesse for realfag reduseres betraktelig fra rundt 13 år til 17 år. Det samme gjelder jenters selvtillit og forventninger til suksess. Ifølge Kantar etterlyser unge jenter rollemodeller som kan fortelle om sitt utdanningsvalg.

En trenger ikke lete lenge for å finne gode forbilder blant de 16.500 IKT-kvinnene i Norge. Det understrekes av en god nyhet: Aldri før har så mange blitt nominert til kåringen av de 50 fremste tech-kvinnene gjennomført av ODA-Nettverk og Abelia.

Et annet kritisk punkt er høyere utdanning. En undersøkelse Kantar har gjort på vegne av NHO-prosjektet «Jenter og teknologi», viser at unge jenter og deres foreldre ser på teknologi som et godt utdanningsvalg. Likevel trenger 70 prosent av jentene mer informasjon om hvilke teknologiutdanninger som finnes.

Det tredje nivået er IKT-næringen. Det nytter ikke å bygge en rekrutteringsstrategi kun basert på å «stjele» fra hverandre, hvis vi mener alvor med å øke kvinneandelen. Et godt sted å starte er å rekruttere utenfor tradisjonelle disipliner.

Fjell flyttes ikke med et enkelt slag eller én hammer, men med flere arbeidslag som går til verks fra flere retninger med forskjellige verktøy. Det trengs innsats fra politisk hold, fra bransjens side og ikke minst i utdanningssektoren. Tallenes tale sier at vi ikke har funnet rett innsats, men vi har ikke råd til å blåse av jakten på kvinnelige IT-talenter.

Øystein Eriksen Søreide

Adm. direktør i Abelia