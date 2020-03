Vi trenger ikke en eneste kommunal brøytesjåfør

Mange av Kommune-Norges kjerneoppgaver bør definitivt løses av et stort antall kommunalt ansatte. Lærere, sykepleiere og planleggere. Ved årsskiftet var det 547.000 ansatte i norske kommuner og fylkeskommuner.

Om det i fremtiden er rom og økonomi til flere er uvisst. Men eventuelt flere kommunale hender i arbeid bør ikke gå til å brøyte veiene våre. Et land som står foran store utfordringer i offentlig sektor med en aldrende befolkning som trenger omsorg må vite hva som skal løses av kommunalt ansatte – og hva som ikke trenger kommunalt ansatte.

På reiser rundt om i landet møter jeg eiere og ansatte i private bedrifter som har brukt mange år på å opparbeide seg en spisskompetanse på bygging og vedlikehold av infrastruktur.

Julie Brodtkorb. Foto: MEF

Disse representerer de beste på sitt felt. Likevel opplever flere at hjemkommunene i praksis blir konkurrenter til det private næringslivet og gradvis overtar deres oppgaver. Det ender med at enda flere jobber i kommunal sektor og at små, private aktører gradvis blir borte.

Denne formen for kommunalisering bidrar til å redusere markedet for seriøse, private bedrifter og deres ansatte. Særlig i de mindre distriktskommunene kan det være nettopp disse kommunale oppdragene som sørger for at de private entreprenørene faktisk har livets rett.

Porsanger er et ferskt eksempel. I stedet for å la noen lokale bedrifter ta hånd om brøyting av det kommunale veinettet, har kommunen bestemt seg for å gjøre dette selv. De skal ansette et par personer, lease anleggsmaskiner og kjøpe inn nødvendige redskaper.

At noen kommuner har hatt dårlig dårlige erfaringer med private entreprenører, vet vi

Porsanger er langt ifra et enestående tilfelle. Kragerø, Kristiansand, Sandefjord og Skien er andre kommuner som utfører oppgaver de private entreprenørene kunne ha løst best.

At noen kommuner har hatt dårlig dårlige erfaringer med private entreprenører, vet vi. Men Norge lager ikke et statlig flyselskap selv om Widerøe ikke alltid leverer like gode tjenester på alle strekninger de flyr gjennom statlige avtaler. Næringslivet har selvsagt et ansvar for å opptre ordentlig. Dette handler imidlertid like mye om å bruke det offentlige innkjøpsregelverket til få kompetente og seriøse leverandører. Gode innkjøp gir gode resultater. Er jobben i forkant halvveis, blir sluttproduktet fort tilsvarende.

Det er uansett ikke lett å forstå hva som får kommunepolitikere til å opprette kommunale brøyteenheter. Enkelte mener det blir billigere og bedre. Det har jeg vanskelig for å forstå, all den tid selv erfarne entreprenører sliter med å skape god lønnsomhet. Utfordringen er at det er krevende å ettergå disse kostnadene i de kommunale budsjettene. Her bør innbyggerne være på vakt.

Dessverre er ideologi ofte immun mot gode motargumenter. Da blir kvalitet og kostnader av mer underordnet betydning

Noen lokalpolitikere har ideologiske grunner til at de støtter opprettelsen av offentlige konkurrenter. De har en annen oppfatning av hvordan arbeidsfordelingen mellom kommunen og næringslivet bør være enn hva jeg har. Dessverre er ideologi ofte immun mot gode motargumenter. Da blir kvalitet og kostnader av mer underordnet betydning.

I tillegg til at det offentlige på denne måten reduserer markedet, finnes det en negativ signaleffekt til næringslivet som lokalpolitikere tidvis overser. Det kreves hardt arbeid å bygge opp en privat bedrift. Noen lykkes, andre sitter bare igjen med kostbare erfaringer. Da er det fryktelig demotiverende å bli utkonkurrert av folkevalgte på hjemstedet. Burde ikke disse politikerne i stedet applaudere lokale arbeidsplasser, kompetanseutvikling og økte skatteinntekter?

Jeg mener det norske folk fortjener gode veier som er vedlikeholdt og brøytet. Men vi trenger ikke en eneste ansatt kommunal brøytesjåfør. Kjøp tjenestene fra det lokale næringsliv. Det kalles blandingsøkonomi, og er oppskriften Norge gjennom generasjoner har fulgt.

Julie Brodtkorb

Adm. direktør i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)