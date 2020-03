Oslo trenger flere gode boliger – også på Karihaugen

I Finansavisen 27. februar kunne vi lese at «Aksjonsgruppen Grønt og Varmt Manglerud» argumenterte mot et boligprosjekt på Karihaugen, der JM, basert på gjeldende kommune- og områdeplan, planlegger å bygge rundt 650 nye boliger. Motstanden fra aksjonsgruppen er knyttet til frykt for støy fra veitrafikk og for dårlig luftkvalitet.

Oslo er en by i rask vekst, med en netto befolkningsøkning på 3.156 personer bare i siste kvartal (kilde: SSB). Det bor i gjennomsnitt litt under to personer i hver Oslo-bolig, noe som dermed gir et behov for rundt 1.500 nye boliger i Oslo – hvert kvartal!

Når vi utvikler boliger i byen, må vi forholde oss til en rekke utfordringer. Vi skal bygge nærmest mulig kollektivtilbudene. Vi skal skape gode uteområder. Vi skal tilrettelegge for gående og syklende og alle former for grønn mobilitet. Og vi skal skape boliger som folk har råd til og som er tilpasset mennesker i ulike faser av livet.

Hilde Vatne. Foto: JM Norge

Mange boligprosjekter må håndtere utfordringer knyttet til blant annet støy. Dette er ikke unikt for Karihaugveien 22. I både kommuneplanen og den aktuelle områdeplanen er det lagt inn forventninger om at eiendomsutviklere skal utvikle løsninger som åpner opp for etablering av boliger i områder som i dag er utsatt for støy- og støvplager.

Boligfeltet i Karihaugveien 22 er påvirket av støy fra E6 og Karihaugveien samt noe fra Granstangen. Derfor har vi blant annet lagt inn store skjermer i glass som beskytter boligfeltet mot støy fra E6. Tilsvarende løsninger er benyttet i flere tilsvarende prosjekter, blant annet i Gøteborg, og effekten er meget god.

I tillegg er selve bebyggelsen og planløsningene utformet slik at trafikkstøyen stopper utenfor boområdet og skaper et godt bomiljø inne i hele boligfeltet. Sammen med ulike fagmiljøer har JM på denne måten utviklet løsninger som gjør at et tidligere støyutsatt område blir et godt boområde som møter støykravene med god margin.

650 LEILIGHETER: Boligene slik de vil ta seg ut fra en mer gunstig vinkel. Illustrasjon: Arcasa

En grundig utredning av luftkvaliteten er inkludert i reguleringsplanen som nå ligger til behandling. Her viser vi hvordan skjermingen mot E6 og andre tekniske tiltak sikrer godt inneklima og god luft på boligfeltets uteområder. Også dette helt i tråd med de regler og forskrifter vi som boligutvikler må følge.

Vi setter miljø og bærekraft meget høyt, og miljøsertifiserer alle våre boliger med Svanemerket. Både Aksjonsgruppen Grønt og Varmt Manglerud og alle andre kan være trygge på at JM bygger gode boliger og skaper gode bomiljøer. Slik blir det også på Karihaugen.

Hilde Vatne

Regiondirektør i JM Norge