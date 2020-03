Datasentrene trenger flere fagfolk

Ifølge Gartner vil markedet for skytjenester omsette for 214 milliarder dollar på verdensbasis i løpet av 2019. Innen 2022 forventes det at omsetningen har økt til 331 milliarder dollar. Bruken av skyløsninger går rett og slett til himmels.

Ciscos analyser viser at det i 2022 vil være 700 millioner flere mobilbrukere enn det var i 2017. I 2022 vil det være 5,7 milliarder mobilbrukere. I dag er vi nesten 8 milliarder mennesker på jorden, og FN venter at vi skal bli 11 milliarder innen år 2100. Med andre ord, om 80 år kan det hende at vi er 11 milliarder digitale mennesker.

Samtidig øker dataforbruket per person kraftig. Ifølge Ciscos fremtidsanalyser har den globale datatrafikken nesten doblet seg siden 2017, og innen 2022 forventes det en ny dobling.

Datasentrene, som er grunnmuren i skytjenestene, er hjertet i all digital kommunikasjon. Behovet for datasentre vil øke i takt med digitaliseringen. Dette representerer en stor økonomisk mulighet for Norge, og heldigvis har regjeringen vist at den ønsker å satse på at Norge blir en datasenternasjon.

Vi som etablerer datasentre i Norge støter stadig på et rekrutteringsproblem. DigiPlex bygger nye datasentre i Fet og Hobøl. Disse er avhengig av elektrofaglig kompetanse, og i dag får vi ikke dekket behovet lokalt. Vi må importere arbeidskraft fra utlandet.

De med elektrofag fra videregående skole går rett ut i relevant jobb

Statistisk sentralbyrås statistikk for sysselsetting av nyutdannede fagarbeidere viser at de med elektrofag fra videregående skole går rett ut i relevant jobb. I 2018 var det kun 5 prosent av de med elektrofag som ikke var i jobb i løpet av året etter fullført fagbrev. Dette er den laveste andelen blant alle yrkesfagene.

Samtidig påpeker NHOs kompetansebarometer at etterspørselen etter elektrofaglig kompetanse er økende. Elektroingeniører er den typen ingeniører det er mest behov for blant NHOs medlemsbedrifter, hele 39 prosent oppgir at de har et konkret behov.

Det er rett og slett et underskudd på elektrofaglig kompetanse i Norge. Dette kan bli et vesentlig hinder for Norges mulighet til å etablere seg som en datasenternasjon.

Vi bør lære av oljehistorien, og iverksette tilsvarende tiltak for å styrke oss digitalt

Da vi fant oljen på 1960-tallet, gjorde norske myndigheter grep som var avgjørende for den økonomiske veksten vi har hatt siden den gang. Istedenfor å ta i bruk utenlandsk arbeidskraft, ble det lagt vekt på å utvikle norsk kompetanse og å bruke norsk arbeidskraft. Dette har ført til at Norge i dag er verdensledende innenfor petroleumsindustrien. Nordmenn hatt gode jobber i oljenæringen, og ringvirkninger fra oljenæringen har kommet hele nasjonen til gode. Andre land, der oljefunnene ble forvaltet annerledes, kan ikke vise til den samme suksessen.

Vi bør lære av oljehistorien, og iverksette tilsvarende tiltak for å styrke oss digitalt. Regjeringen har allerede gjort noe. Yrkesfagene er styrket med mer enn 600 millioner kroner i perioden 2013–2019, og lærlingtilskuddet er økt syv ganger. Det er flere som søker seg til yrkesfag, og det arbeides med å forbedre lærlingordningen. Bildet er med andre ord ikke helsvart, likevel må det gjøres mer.

Ifølge Udir var det 123 færre søkere til elektrofaglig læreplass i 2019 enn i 2018. Denne trenden må snus, og jeg oppfordrer derfor regjeringen til å iverksette strakstiltak:

Det bør opprettes flere elektrofaglige skole- og studieplasser.

Det bør tilbys økte stipender til de som velger en elektrofaglig skole- eller studieplass, gjerne i samarbeid med næringslivet.

Det bør iverksettes informasjonskampanjer om hvilke karrieremuligheter en elektrofaglig kompetanse vil gi.

Rådgiverkorpset på skolene bør oppdateres og orienteres om de nye mulighetene innen elektrofag.

Datasenterbransjen trenger flere norske fagfolk. Investeringer i elektrofag er derfor lønnsomme investeringer i fremtiden.

