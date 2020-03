Læringskurven er bratt i IT-konsulentbransjen. Det triste er at den går nedover

Aslak Ege. Foto: Capra Consulting

Det er tiltrekkende for IT-konsulenter å bli selvstendige enkeltpersonforetak. Men den store mengden av frilansere som nå prøver seg utenfor de større selskapene skader kompetansen i bransjen.

Mange IT-konsulenter tenker de kan klare seg selv, få hele kaka og spise den i tillegg. De resonnerer slik: – Hvorfor skal jeg skrive deilig kode dagen lang for en kunde som betaler overheadkostnader oppå min jobb når jeg heller kunne drevet for meg selv, tatt lavere pris og vunnet anbud mot gamle sjefer?

Vel, resonnementet har noe for seg. Det første året. Og kanskje det neste. Problemet kommer på lengre sikt, når de frittstående konsulentene skal oppdatere seg, reise på kurs og bruke krefter på å lære noe nytt i stedet for å fakturere åtte timer per dag. For da er hver time de bruker på kurs en time de taper i inntekt. Og gjett hva som skjer da? Mange dropper kurset. Det er økonomisk tyngdekraft. En lov.

Da kommer konsulenten bakpå, det baller på seg med alt man ikke har lært, og avdankingen er snart et faktum.

I fjor registrerte hele 185 IT-konsulenter seg om enkeltpersonforetak, viser upubliserte tall jeg har hentet ut fra bedriftsopplysningstjenesten Proff Forvalt. Det er all-time high. Det var nesten fire ganger så mange som prøvde seg på egenhånd i fjor som for ti år siden.

Pascal lå fortsatt på sekstende plass på listen over verdens mest populære programmeringsspråk i 2015. I dag finner vi det på 229. plass

Trenden har vært soleklar i mange år. Det er grunn til å tro at over 200 enkeltpersonforetak blir stiftet i vår bransje i løpet av året. Disse skal i så fall klare seg uten noe salgsapparat, ingen som ordner regnskapet, en ikke-eksisterende HR-avdeling og null kolleger som kan trå til. Det er modig.

Jeg har ingenting imot at folk prøver lykken. Working for the man every night and day, det er ikke for alle. Men den voldsomme mengden frilansere vi ser nå handler om noe annet enn den enkeltes frihet.

Som en illustrasjon: Det eldgamle programmeringsspråket Pascal lå fortsatt på sekstende plass på listen over verdens mest populære programmeringsspråk i 2015. I dag finner vi det på 229. plass. Snakk om utdatert. Hva har skjedd i mellomtiden? Jo, da har nye språk enten kommet til eller blitt mer utbredt. Kan du dem ikke, er du mindre nyttig, og til slutt trekker du hele bransjen ned.

Programmeringsspråk utvikler seg på et vi som kan sammenlignes med vanlige språk. Det er bare at utviklingen går mye fortere. Tiden det tok fra norrønt til moderne norsk var lang. En norrøn Tornerose kunne våkne opp etter hundre år og fortsatt forstå hva prinsen sa. Mellom de første EDB-ekspertenes koder til dagens Java, Go eller Swift er det ikke mange tiårene. Swift fantes ikke for fem år siden. I dag kan du kan ikke lenger sove i timen, langt mindre i hundre år.

Derfor har jeg et ønske til de over 200 som prøver seg som frittstående IT-konsulenter i løpet av året: Sett av tid og ressurser til utvikling, kursing og kompetanse. En frilanser må nemlig være sin egen leder, og gode ledere setter av en pott til sånt. Den som ikke gjør det, skader ikke bare seg selv, men hele IT-bransjen. Da går læringskurven bratt nedover.

Aslak Ege

Daglig leder i Capra Consulting