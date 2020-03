Villedende om konvertible obligasjoner i Norwegian

I to artikler publisert torsdag 27. februar og lørdag 29. februar, blir Finansavisens lesere informert om at bare desperate selskaper utsteder konvertible obligasjoner (CB). I forlengelsen av dette hevdes det at investorene i Norwegian Air Shuttles konvertible obligasjon utstedt 5. november i fjor delvis er ansvarlige for fallet i aksjekursen gjennom shortsalg. Begge påstandene er grunnleggende gale.

For det første er markedet for konvertible obligasjoner et globalt institusjonelt marked der høyprofilerte selskaper i alle større utviklede land henter betydelige mengder kapital. Det gjør de fordi markedet har overlegne egenskaper sammenlignet både med rente- og egenkapitalmarkedene. Disse selskapene er ikke desperate. Tvert imot bruker de sin sterke posisjon til å dra nytte av et globalt marked for konvertible obligasjoner med en dedikert kapital på nesten 1.000 milliarder dollar. Nylige utstedere er selskaper som Vodafone, Adidas, Twitter og Axa. Ingen av disse kan beskrives som desperate, og samtlige kunne valgt å utstede vanlige obligasjoner eller å hente egenkapital. De valgte imidlertid det konvertible obligasjonsmarkedet, fordi det trolig var den rimeligste kilden til å dekke kapitalbehovet.

Mark Gretton. Foto: Iván Kverme

For det andre består det globale konvertibel-markedet hovedsakelig av dedikerte fond der rundt 70 prosent er bundet av mandater som sier at de kun kan kjøpe konvertible obligasjoner helt uten sikringsinstrumenter og uten parallelt kjøp eller salg av aksjer. De resterende 30 prosentene er hedgefond som kjøper konvertible obligasjoner og selger aksjen short ved utstedelsen for å nøytralisere bevegelser i aksjekursen, enten det er opp eller ned. Hedgefondenes mandat er å rebalansere aksjeeksponeringen ved positive eller negative svingninger i aksjekursen.

I praksis betyr dette at hvis aksjekursen faller, kjøper hedgefondet normalt aksjen fordi kursen på den konvertible obligasjonen ved kursfall blir mindre knyttet til aksjekursen (den vil ligne mer på en tradisjonell obligasjon). Å påstå at hedgefond som investerer i konvertible obligasjoner selger aksjer når aksjekursen faller, og dermed bidrar til ytterligere kursfall, er derfor feil. I saken med Norwegians konvertible obligasjon, er faktisk det motsatte tilfellet. Dette støttes av offentlig tilgjengelige data (Bloomberg), som viser at av investorene i det konvertible lånet som er nevnt i artikkelen, så kjøpte to av dem aksjer i slutten av februar og én har ikke foretatt seg noe siden utstedelsen.

For det tredje mangler Finansavisens regnestykke over hvor mye investorene i Norwegians konvertible lån har tjent, en vesentlig faktor – hvor mye de har tapt på det konvertible lånet. Fredag 28. februar var kursen på det konvertible lånet 70 prosent av pålydende, etter å ha blitt utstedt på 100 prosent. For de som kun investerer i konvertible obligasjoner, har de tapt 30 prosent av investeringen.

Dette kan sammenlignes med Norwegians vanlige obligasjonslån, NAS-obligasjonen 7,25 prosent - 2021, som kun har falt fra 96 prosent dagen etter utstedelse til 92 prosent, en endring på litt over 4 prosent. For de 30 prosentene av investormassen (hedgefond) som sikrer seg, blir gevinsten på fallet i aksjekursen fra salgsprisen på 40 kroner (ikke 41,50 kroner, som Finansavisen oppga) til dagens kurs regnet mot tapet på den konvertible obligasjonen fra 100 prosent til 70 prosent. Gjøres matematikken korrekt, blir resultatet at de havner i null. Dette er ikke overraskende, da denne posisjoneringen er hele poenget med sikring (hedging).

For det fjerde er påstandene om at Norwegian heller burde ha utstedt en tradisjonell obligasjon, eller hentet egenkapital i markedet, overraskende. I forkant av utstedelsen av den konvertible obligasjonen var påslaget over risikofri rente (spread) på Norwegians eksisterende NAS 7,25 prosent - 2021-obligasjon rundt Euribor + 16 prosent, med under to år igjen til forfall og pantesikkerhet i bunnen. For en femårig obligasjon må påslaget nødvendigvis være større, noe som innebærer en kupong i området 17 prosent til 20 prosent (og mer sannsynlig 20 prosent).

De fleste selskaper ville selvfølgelig ikke engang vurdere å gjøre noe slikt.

Mark Philip Gretton

Head of Fixed Income i Clarksons Platou Securities